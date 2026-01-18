Aston Villa-Everton, dove vedere il match in diretta tv e streaming LIVE

I padroni di casa hanno la possibilità di portarsi a -4 dall'Arsenal capolista, mentre gli ospiti possono ancora lottare per un posto in Europa

Jacopo del Monaco 18 gennaio 2026 (modifica il 18 gennaio 2026 | 10:16)

Uno dei match che andranno in scena questa domenica è quello tra l'Aston Villa e l'Everton e, nel prossimo paragrafo, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due compagini, infatti, si affronteranno in occasione della giornata numero 22 della Premier League. L'incontro avrà inizio alle ore 17:30 e si svolgerà presso il Villa Park di Birmingham. All'andata, le due squadre hanno ottenuto un punto a testa visto che la partita è terminata con un pareggio a reti bianche.

Aston Villa-Everton, dove vedere l'incontro — I padroni di casa stanno lottando per il titolo e potrebbero approfittare della sconfitta di ieri del Manchester City per andare al secondo posto e portarsi a -4 dall'Arsenal primo in classifica. La squadra ospite, invece, ha ancora delle possibilità di qualificarsi ad una delle competizioni europee. L'incontro di questo pomeriggio che metterà di fronte l'Aston Villa e l'Everton si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Arena. La diretta streaming della partita, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano le due squadre alla partita — In questo momento, l'Aston Villa guidato dallo spagnolo Unai Emery occupa la terza posizione in classifica con 43 punti, gli stessi che hanno il Manchester City che ieri ha perso il derby contro lo United. Nelle ultime quattro sfide di campionato disputate, la squadra proveniente da Birmingham ha ottenuto due vittorie contro Chelsea (1-2) e Nottingham Forest (3-1), una pesante sconfitta nello scontro diretto contro i già menzionati Gunners (4-1) ed un pareggio a reti bianche in casa del Crystal Palace. Nello scorso weekend, i Villans hanno giocato in FA Cup, dove hanno passato il turno battendo 1-2 il Tottenham.

L'Everton allenato dallo scozzese David Moyes, invece, si trova alla dodicesima posizione in campionato avendo totalizzato 29 punti, gli stessi del Brighton. Negli ultimi quattro incontri della massima competizione inglese, la compagine di Liverpool ha collezionato due pareggi, di cui uno a reti bianche contro il Burnley e l'altro contro il Wolverhampton terminato sul risultato di 1-1, una vittoria per 0-2 in trasferta contro il Nottingham Forest grazie ai gol di Garner e Barry ed una sconfitta fuori casa contro il Brentford (2-4). Così come i loro avversari di oggi, anche i Toffees hanno giocato in coppa nazionale, ma sono stati eliminati dal Sunderland ai calci di rigore.

Probabili formazioni — I padroni di casa non avranno a disposizione diversi calciatori per infortunio come Onana, Mings, Barkley, Kamara ed Elliott. Oltre allo squalificato Keane ed a Gueye e Ndiaye, che stasera giocheranno la finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco, non ci saranno per infortunio Brantwaite, Coleman, Dewsbury-Hall ed Iroegbunam. Torna a disposizione, invece, l'ex della gara Jack Grealish, che ha scontato la sua squalifica.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martínez; Cash, Konsa, Lindelöf, Maatsen; Bogarde, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. Allenatore: Emery

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, O'Brien, Mykolenko; Armstrong, Garner; Dinling, McNeil, Grealish; Barry. Allenatore: Moyes