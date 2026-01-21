Tutte le informazioni per vedere la partita di questa sera in programma alle ore 21

Dopo le partite di ieri, questa sera va in scena la seconda parte del 7° turno della Fase campionato della Champions League. Tra le sfide in programma spicca Atalanta-Athletic Bilbao. Per i bergamaschi è un'occasione importantissima per ipotecare la qualificazione diretta alla fase finale. Se non proprio centrare l'obiettivo. Per il club basco invece è l'ultima opportunità per vincere e continuare a credere nei playoff. Scopriamo insieme quindi dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in streaming LIVE e diretta tv.

Vuoi vedere i maggiori eventi sportivi in streaming gratis e diretta live? Ci sono tre alternative possibili:

Dove vedere Atalanta-Athletic Bilbao in streaming LIVE e in diretta tv — La partita tra Atalanta-Athletic Bilbao è valida per la 7^ giornata della Fase campionato della Champions League. Gli appassionati di calcio avranno modo di vedere la partita di questa sera in esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport (252) e Sky Sport 4K. Match visibile anche in streaming su NOW e Sky Go. Per accedere alle piattaforme streaming dovranno semplicemente inserire le proprie credenziali.

Come arrivano alla partita le due squadre — L'arrivo di Raffaele Palladino ha completamente trasformato l'Atalanta e non solo in campionato. Gli orobici sono reduci da tre vittorie consecutive, l'ultima clamorosa quanto importantissima contro il Chelsea, che ne hanno prepotentemente rilanciato la rincorsa alla qualificazione diretta alla fase finale. Un nuovo successo della Dea permetterebbe di ipotecare l'obiettivo, se non proprio centrarlo in caso di passo falso delle dirette rivali impegnate nelle altre partite. L'Atalanta ha il destino nelle proprie mani.

Discorso completamente diverso per l'Athletic Bilbao, fermo a 5 punti dopo 6 turni. L'andamento in Champions League è stato fino a qui al di sotto delle aspettative, motivo per cui questa sera i baschi sono costretti a vincere per continuare a credere nei playoff. Ormai l'unica via per arrivare alla fase finale. L'ultima vittoria nella competizione risale alla 3^giornata contro il Qarabag, poi un KO e due pareggi. Questa sera è l'ultima spiaggia per i biancorossi.

Le probabili formazioni di Atalanta-Athletic Bilbao — Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Palladino.

Athletic Bilbao (4-2-3-1) Simon; Areso, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Rego; Berenguer, Sancet, N. Williams; I. Williams. Allenatore: Valverde