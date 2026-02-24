Atalanta-Borussia Dortmund, dove vedere l’incontro in tv e streaming LIVE

Nel match d'andata, la squadra nerazzurra ha perso 2-0 in trasferta e domani proverà a ribaltare il risultato contro un avversario d'alto livello

Jacopo del Monaco 24 febbraio 2026 (modifica il 24 febbraio 2026 | 20:46)

Una delle partite che andrà in scena nel corso di quest'inizio di settimana metterà di fronte l'Atalanta ed il Borussia Dortmund e, nel paragrafo successivo, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della gara di ritorno dei Play-off di Champions League. L'incontro avrà inizio alle ore 18:45 di domani e si disputerà presso la New Balance Arena di Bergamo. La scorsa settimana, in Germania, i gialloneri hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Guirassy e Beier.

Per poter guardare le partite ed altre discipline sportive in maniera gratuita, ci sono tre tre alternative:

Atalanta-Borussia Dortmund, dove vedere la partita — L'incontro che andrà in scena domani mette in palio un posto per gli ottavi di finale della massima competizione europea, dove una delle due squadre potrebbe incontrare l'Arsenal o il Bayern Monaco. Nonostante la situazione di svantaggio, i nerazzurri proveranno a ribaltare il risultato contro un Borussia che non solo proverà a difendere i due gol di scarto della gara d'andata, ma anche ad ampliare il vantaggio. Il match tra l'Atalanta ed il Borussia Dortmund sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. La diretta streaming dell'incontro, invece si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Come arrivano i due club alla gara — Attualmente, l'Atalanta allenata da Raffaele Palladino occupa la settima posizione nella classifica della Serie A con i suoi 45 punti, gli stessi che ha anche il Como. Oltre alla gara d'andata della scorsa settimana contro i gialloneri provenienti dalla Germania, il club bergamasco ha giocato quattro match in due competizioni nazionali: Coppa Italia, vittoria per 3-0 ai quarti di finale contro la Juventus ed accesso alla semifinale; campionato, dove ha ottenuto tre vittorie di fila contro Cremonese (2-1), Lazio (0-2) e Napoli (2-1).

Il Borussia Dortmund guidato dal croato Nico Kovač, dal canto suo, si trova la secondo posto della Bundesliga avendo totalizzato 52 punti, otto in meno rispetto al Bayern Monaco capolista. A parte il match della scorsa settimana vinto contro la Dea, la squadra giallonera ha disputato quattro turni di campionato e, dopo tre vittorie consecutive contro Heidenheim (3-2), Wolfsburg (1-2) ed il poker casalingo contro il Mainz, ha pareggiato 2-2 in casa del Lipsia.

Probabili formazioni — Tra le fila dei padroni di casa mancano due pedine importanti come Giacomo Raspadori e Charles De Ketelaere, indisponibili per infortunio, mentre è in dubbio Kolašinac. Per gli ospiti, invece, non ci saranno gli infortunati Emre Can, Nico Schlotterbeck e Filippo Manè ed è in dubbio la presenza di Niklas Süle.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pašalić, Zappacosta; Samardzić, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy. Allenatore: Kovač