Atalanta-Potenza Streaming e Diretta TV: dove vedere la Serie C LIVE

Atalanta-Potenza: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C

Vincenzo Bellino Redattore 10 febbraio - 01:25

Turno infrasettimanale di Serie C con uno scontro diretto pesantissimo in chiave salvezza: a Caravaggio l’Atalanta U23 ospita il Potenza nella 26ª giornata. Due squadre in difficoltà, separate da pochi punti e accomunate da un periodo negativo. La posta in palio è alta: vincere significherebbe respirare, perdere vorrebbe dire avvicinarsi pericolosamente alla zona playout.

Qui Atalanta — La formazione nerazzurra attraversa una fase critica, certificata dai numeri: appena 5 punti nelle ultime 10 partite e classifica corta alle spalle. L’ultimo ko sul campo del Crotone, arrivato nel finale su rigore dopo una gara bloccata, ha lasciato amarezza ma anche la sensazione di potersela giocare. La squadra di Bocchetti fatica a concretizzare e a trasformare l’equilibrio delle gare in risultati utili, ma il ritorno immediato in campo può aiutare a reagire. In casa servirà più incisività per conquistare punti pesanti.

Qui Potenza — Anche il Potenza non vive un buon momento: una sola vittoria nelle ultime dieci e rendimento esterno molto negativo, con tante sconfitte e numerosi gol subiti lontano da casa. I lucani, pur avendo qualche punto in più in classifica, arrivano con il morale basso e soprattutto con un’emergenza totale in attacco tra squalifiche e infortuni, che riduce drasticamente le opzioni offensive. Il successo dell’andata contro l’Atalanta U23 resta però un precedente incoraggiante, ma confermarsi in queste condizioni non sarà semplice.

Probabili formazioni — Atalanta U23 (3-4-2-1): Vismara; Berto, Obric, Comi; Bergonzi, Panada, Levak, Ghislandi; Cortinovis, Cassa; Misitano.

Potenza (4-3-3): Mucchietti; Adjapong, Riggio, Loiacono, Balzano; Castorani, Lucas Martello, Siatounis; Schimmenti, Selleri, De Marco.

