Sfida intrigante in Serie C tra Atalanta Under 23 e Casertana, due squadre con caratteristiche diverse ma accomunate dalla necessità di conquistare punti importanti per i rispettivi obiettivi di classifica: padroni di casa per avvicinarsi alla zona play-off, ospiti per blindarli e provare ad azzannare il 3° posto. Una gara che si preannuncia equilibrata, dove approccio tattico e gestione dei momenti chiave avranno un ruolo determinante.
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Atalanta U23-Casertana: dove vedere LIVE la Serie C in Streaming e in TV
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Qui Atalanta U23—
L'Atalanta U23 arriva all’appuntamento con la volontà di imporre il proprio gioco, facendo leva su un sistema basato su possesso palla, intensità e costruzione dal basso. La giovane formazione ha dimostrato buone capacità offensive, ma dovrà mantenere equilibrio e attenzione difensiva per evitare di concedere spazi pericolosi.
Qui Casertana—
La Casertana, invece, si presenta con un atteggiamento più pragmatico, puntando su compattezza e ripartenze rapide. Squadra organizzata e capace di adattarsi alle diverse fasi della partita, cercherà di sfruttare ogni occasione per colpire, soprattutto in transizione.
Probabili formazioni—
Atalanta Under 23: Vismara; Plaia, Obric, Berto; Steffanoni, Levak, Panada, Ghislandi; Manzoni, Vavassori; Misitano. All. Bocchetti
Casertana: De Lucia; Heinz, Kontek, Martino; Oukhadda, Toscano, Pezzella, Girelli, Liotti; Butic, Casarotto. All.: Coppitelli.
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