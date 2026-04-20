Un derby che arriva in un momento particolare per entrambe: i baschi cercano di uscire da un periodo complicato, mentre gli ospiti puntano a dare continuità ai risultati recenti, nonostante le difficoltà lontano da casa

Stefano Sorce 20 aprile - 13:58

Athletic Bilbao contro Osasuna si sfidano martedì 21 aprile 2026, al San Mamés, si gioca qualcosa che va oltre i punti. Athletic Bilbao e Osasuna si ritrovano in un derby basco che storicamente non regala mai certezze, ma sempre battaglia. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ATHLETIC BILBAO-OSASUNA SU BET365

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Il momento delle due squadre — L’Athletic arriva con più dubbi che certezze. Il rendimento recente ha rallentato bruscamente, soprattutto per una fase offensiva che si è inceppata proprio quando serviva continuità. Segnare è diventato complicato, e questo ha inciso direttamente sui risultati. Eppure, giocare al San Mamés cambia sempre qualcosa: è uno stadio che spinge, che tiene la squadra dentro la partita anche nei momenti più difficili.

L’Osasuna si presenta con un equilibrio diverso. Non brilla, ma resta solido. Difende bene, concede poco e cerca di restare sempre dentro la gara. Il problema, però, emerge lontano da casa: le difficoltà in trasferta sono evidenti e spesso limitano una squadra che, altrimenti, avrebbe potuto ambire a qualcosa in più.

Le probabili formazioni di Athletic Bilbao-Osasuna — L’Athletic Bilbao dovrebbe schierarsi con Simón tra i pali, protetto da una linea difensiva formata da Vivian, Laporte, Lekue e Berchiche. A centrocampo spazio a Berenguer, Sancet, Jauregizar, Rego e Williams, con Guruzeta riferimento offensivo.

L’Osasuna risponde con Herrera in porta, difesa composta da Rosier, Boyomo, Catena e Galán. In mezzo al campo agiranno Moncayola, Muñoz e Oroz, con García e Muñoz a supporto dell’unica punta Budimir.

Athletic Bilbao (4-5-1): Simón; Vivian, Laporte, Lekue, Berchiche; Berenguer, Sancet, Jauregizar, Rego, Williams; Guruzeta.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Galán; Moncayola, Muñoz; Oroz, García, Muñoz; Budimir.