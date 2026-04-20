La sfida di Eurolega tra Barcellona e Stella Rossa si gioca martedì 21 aprile alle ore 20:45. Un match importante per il percorso europeo delle due squadre, con i catalani chiamati a sfruttare il fattore campo e i serbi pronti a giocarsi le proprie chance con intensità e fisicità.
La diretta streaming
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
Il Barcellona arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di confermare il proprio status di squadra di vertice in Europa. I blaugrana puntano su talento offensivo, organizzazione e profondità del roster per controllare la partita.
La Stella Rossa, invece, cercherà di giocare una gara intensa, basata su aggressività difensiva e capacità di restare sempre dentro il match. La squadra serba dovrà essere brava a limitare i cali e sfruttare ogni occasione utile per mettere pressione ai padroni di casa.
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