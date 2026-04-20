La sfida di Eurolega tra Barcellona e Stella Rossa si gioca martedì 21 aprile alle ore 20:45. Un match importante per il percorso europeo delle due squadre, con i catalani chiamati a sfruttare il fattore campo e i serbi pronti a giocarsi le proprie chance con intensità e fisicità.

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