Atlético Goianiense-Athletico Paranaense, dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming LIVE

A poche giornate dalla fine, ancora non si ha certezze sulle squadre che accederanno alla post-season in cerca di un pass per la Serie A brasiliana.

Lorenzo Maria Napolitano 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 20:02)

A differenza di quanto accade in Europa, dove i campionati sono appena cominciati, in Sudamerica la stagione sta per volgere al termine. Sia nelle massime divisioni che nei campionati cadetti. In Brasile, ad esempio, un match affascinante - ed importante in chiave classifica - è quello tra Atlético Goianiense ed Athletico Paranaense. La sfida si giocherà nella notte di lunedì 6 ottobre alle ore 01:30.

Come arrivano le due squadre alla sfida — L'Athletico Paranaense è senza dubbio la squadra più in forma della Serie B brasiliana. Nelle ultime cinque partite ha inanellato una vittoria dietro l'altra, nessun'altra squadra al momento vanta una striscia simile. Con queste vittorie l'Athletico si è ripreso e ha guadagnato punti per scalare la classifica, dato che al momento è quarto ed occupa l'ultima posizione valida per strappare il pass per la post-season.

Anche l'Atlético Goianiense può sperare nel quarto posto, dato che soltanto sei punti lo separano dal Paranaense. Nelle ultime cinque partite ne ha vinte tre, ma si presenta alla sfida reduce da un pareggio a reti bianche in casa del Goiás. Inoltre, forte di zero gol subiti nelle ultime tre, può senz'altro strappare punti preziosi.

Le probabili formazioni di Atlético Goianiense-Athletico Paranaense — Atlético Goianiense (4-3-3): Vitor; Dudu, Adriano, Tito, Guilherme Romao; Ronald, Kauan, Robert; Dias, Alves, Kelvin.

Athletico Paranaense (5-4-1): Santos; Benavidez, Arthur, Aguirre, Leo, Esquivel; Leonino, Zapelli, Patrick, Luiz; Viveros.