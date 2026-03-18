Atletico PR-Cruzeiro: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

Atletico PR-Cruzeiro: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirão su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 11:48)

La sfida del Brasileirao tra Athletico Paranaense e Cruzeiro, in programma il 18 marzo all’Arena da Baixada, mette di fronte due squadre che stanno vivendo un avvio di stagione piuttosto diverso. I padroni di casa cercano continuità per risalire la classifica, mentre gli ospiti hanno urgente bisogno di una svolta.

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Qui Atletico PR — L’Athletico Paranaense arriva a questo match con un rendimento altalenante, ma comunque discreto. La squadra ha raccolto alcuni risultati positivi nelle prime giornate, mantenendosi a metà classifica, anche se le ultime uscite non sono state particolarmente brillanti. Dopo il pareggio contro il Bragantino, è arrivata una sconfitta sul campo del Fluminense, segnale di una certa difficoltà lontano da casa. Tra le mura amiche, però, il rendimento resta più solido e questo rappresenta un fattore importante in vista della sfida.

Qui Cruzeiro — Il Cruzeiro, invece, sta vivendo un momento complicato. La squadra non ha ancora trovato la prima vittoria stagionale e arriva da una serie di pareggi e sconfitte che ne hanno frenato la crescita. Anche nell’ultima giornata è arrivato un pareggio spettacolare ma poco utile per la classifica, segno di una squadra che segna ma fatica a trovare equilibrio. In trasferta, in particolare, il rendimento è stato finora deludente, e servirà un netto cambio di passo per affrontare una trasferta difficile come quella contro l’Athletico.

Probabili formazioni — Athletico (4-2-3-1): Santos; Benavidez, Aguirre, Dias, Esquivel; Portilla, Luiz Gustavo; Mendoza, Jadson, Julimar; Viveros. Allenatore: Odair Hellmann

Cruzeiro (4-2-3-1): Cunha; William, Bruno, Villalba, Kaiki; Lucas Silva, Henrique; Christian, Gerson, Arroyo; Chico da Costa. Allenatore: Tite

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