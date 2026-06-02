La sfida di tennis tra Felix Auger-Aliassime e Flavio Cobolli è valida per i quarti di finale del Roland Garros e si gioca mercoledì 3 giugno alle ore 11:00. Un match di altissimo livello sulla terra rossa parigina, con in palio un posto nelle semifinali del secondo Slam della stagione. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Auger-Aliassime arriva a questo appuntamento forte della sua esperienza nei grandi tornei e della qualità del suo tennis. Il canadese può contare su un servizio molto efficace e su una grande capacità di accelerare da fondo campo, caratteristiche che possono fare la differenza anche sulla terra battuta.

Cobolli, invece, sta vivendo una crescita importante e ha dimostrato di poter competere ad alti livelli sulla superficie. L’azzurro proverà a sfruttare intensità, mobilità e continuità negli scambi per mettere in difficoltà un avversario molto pericoloso.

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Il momento dei due tennisti

Auger-Aliassime cercherà di imporre il proprio gioco offensivo, sfruttando servizio e accelerazioni per comandare gli scambi.

Cobolli proverà invece a rispondere con intensità e continuità, cercando di allungare gli scambi e sfruttare la propria efficacia sulla terra battuta.

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