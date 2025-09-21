derbyderbyderby streaming Auxerre-Tolosa: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Diretta TV e Streaming

Auxerre-Tolosa: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Auxerre-Tolosa: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis - immagine 1
Auxerre-Tolosa, quinta giornata di Ligue 1: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Auxerre- Tolosa, sfida in programma domenica 21 settembre alle 17:15 e valida per il quinto turno di Ligue 1. L’Auxerre arriva con un inizio di stagione complicato, quindicesimo in classifica con solo 3 punti, e dovrà sfruttare il fattore campo per invertire la rotta. Il Tolosa, decimo con 6 punti, va a caccia di riscatto dopo due stop di fila. Una sfida equilibrata, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per la classifica.

Auxerre-Tolosa: Dove vedere la Ligue 1 in Diretta tv e in Streaming LIVE

—  

AUXERRE TOLOSA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIGUE 1 LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quinta giornata della Ligue 1, Auxerre-Tolosa , in programma domenica 21 settembre alle ore 17:15. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Auxerre

—  

Inizio di stagione difficile per l'Auxerre, quindicesimo in classifica, con soli tre punti all'attivo. Tre sconfitte e un successo per la squadra di Pelissier che dovrà risolvere i problemi difensivi e fare leva sul fattore campo se vorrà evitare un altro passo falso col Tolosa.

Qui Tolosa

—  

Situazione di classifica più stabile per il Tolosa che precede di quattro lunghezze l'Auxerre. Ospiti decimi con 6 punti all'attivo, frutto di due successi e altrettante sconfitte. Nonostante qualche difficoltà di troppo in questa prima parte di stagione, la squadra di Novell è riuscita a farsi apprezzare sia tra le mura amiche, sia in trasferta.

Auxerre-Tolosa: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis- immagine 2
Tifosi Auxerre (Foto di Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Auxerre-Tolosa, probabili formazioni

—  

AUXERRE (5-4-1): Léon; Sy, Senaya, Siwe, Mensah, Oppegard; Namaso, Owusu, Danois, Osman; Sinayoko. Allenatore: Christophe Pelissier

TOLOSA (3-4-3): Restes; Nicolaisen, Cresswell, McKenzie; Dönnum, Francis, Casseres, Methalie; Hidalgo, Magri, Gboho. Allenatore: Carles Martinez Novell

Leggi anche
Latina-Monopoli: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Benevento-Atalanta U23: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA