Auxerre-Tolosa: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Auxerre- Tolosa , sfida in programma domenica 21 settembre alle 17:15 e valida per il quinto turno di Ligue 1 . L’ Auxerre arriva con un inizio di stagione complicato, quindicesimo in classifica con solo 3 punti, e dovrà sfruttare il fattore campo per invertire la rotta. Il Tolosa , decimo con 6 punti, va a caccia di riscatto dopo due stop di fila. Una sfida equilibrata, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per la classifica.

Inizio di stagione difficile per l' Auxerre , quindicesimo in classifica, con soli tre punti all'attivo. Tre sconfitte e un successo per la squadra di Pelissier che dovrà risolvere i problemi difensivi e fare leva sul fattore campo se vorrà evitare un altro passo falso col Tolosa .

Qui Tolosa

Situazione di classifica più stabile per il Tolosa che precede di quattro lunghezze l'Auxerre. Ospiti decimi con 6 punti all'attivo, frutto di due successi e altrettante sconfitte. Nonostante qualche difficoltà di troppo in questa prima parte di stagione, la squadra di Novell è riuscita a farsi apprezzare sia tra le mura amiche, sia in trasferta.