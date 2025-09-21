Auxerre-Tolosa: dove vedere la Ligue 1 in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Auxerre- Tolosa, sfida in programma domenica 21 settembre alle 17:15 e valida per il quinto turno di Ligue 1. L’Auxerre arriva con un inizio di stagione complicato, quindicesimo in classifica con solo 3 punti, e dovrà sfruttare il fattore campo per invertire la rotta. Il Tolosa, decimo con 6 punti, va a caccia di riscatto dopo due stop di fila. Una sfida equilibrata, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi per la classifica.
AUXERRE TOLOSA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIGUE 1 LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quinta giornata della Ligue 1, Auxerre-Tolosa , in programma domenica 21 settembre alle ore 17:15.
Qui Auxerre—
Inizio di stagione difficile per l'Auxerre, quindicesimo in classifica, con soli tre punti all'attivo. Tre sconfitte e un successo per la squadra di Pelissier che dovrà risolvere i problemi difensivi e fare leva sul fattore campo se vorrà evitare un altro passo falso col Tolosa.
Qui Tolosa—
Situazione di classifica più stabile per il Tolosa che precede di quattro lunghezze l'Auxerre. Ospiti decimi con 6 punti all'attivo, frutto di due successi e altrettante sconfitte. Nonostante qualche difficoltà di troppo in questa prima parte di stagione, la squadra di Novell è riuscita a farsi apprezzare sia tra le mura amiche, sia in trasferta.
Auxerre-Tolosa, probabili formazioni—
AUXERRE (5-4-1): Léon; Sy, Senaya, Siwe, Mensah, Oppegard; Namaso, Owusu, Danois, Osman; Sinayoko. Allenatore: Christophe Pelissier
TOLOSA (3-4-3): Restes; Nicolaisen, Cresswell, McKenzie; Dönnum, Francis, Casseres, Methalie; Hidalgo, Magri, Gboho. Allenatore: Carles Martinez Novell
