Bahia-Bragantino: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in TV

Bahia-Bragantino: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Brasileirão su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 11:50)

La sfida di Brasileirao tra Bahia e RB Bragantino, in programma il 18 marzo all’Arena Fonte Nova, vede affrontarsi due squadre con obiettivi diversi ma separate da pochi punti in classifica. I padroni di casa arrivano con maggiore fiducia, mentre gli ospiti cercano continuità per non perdere terreno.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida del Brasileirao:

Bahia-Bragantino: dove vedere il Brasileirao in Streaming e in Tv — BAHIA BRAGANTINO BRASILEIRAO DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Bahia-Bragantino in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Bahia — Il Bahia sta vivendo un ottimo avvio di stagione, rimanendo ancora imbattuto dopo le prime giornate. La squadra ha mostrato solidità soprattutto in fase difensiva, concedendo poco e gestendo bene i momenti delle partite. Nelle ultime uscite ha confermato il buon momento, ottenendo un pareggio nel derby e una vittoria importante in trasferta, segnali di una squadra organizzata e difficile da affrontare. Anche se il rendimento interno non è stato ancora brillante come quello esterno, le prestazioni restano comunque positive.

Qui Bragantino — Il RB Bragantino, invece, arriva a questa sfida con un andamento più incostante. Dopo un buon inizio, la squadra ha rallentato, infilando una serie di risultati altalenanti che ne hanno frenato la crescita. Nelle ultime partite sono arrivati pareggi e una sconfitta, evidenziando qualche difficoltà soprattutto nella gestione difensiva. In trasferta il rendimento è discreto ma non particolarmente incisivo, e contro un Bahia in fiducia servirà una prestazione più solida per portare a casa punti.

Probabili formazioni — Bahia (4-3-3): Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Santiago Ramos Mingo, Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas, Rodrigo Nestor; Erick Pulga, Cristian Olivera, Willian José. Allenatore: Rogério Ceni

RB Bragantino (4-4-2): Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Alix; Gabriel, Gustavo Neves, Henry Mosquera, Fabinho; Eduardo Sasha, Isidro Pitta. Allenatore: Vagner Mancini

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida del campionato brasiliano: