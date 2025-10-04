Il campionato brasiliano ci offre come sempre tanto spettacolo e divertimento: domenica 5 ottobre alle ore 23:30 si disputa Bahia-Flamengo, un'altra partita delicata per gli equilibri del campionato. Si tratta di un match di alta classifica, con gli ospiti lanciatissimi al primo posto, mentre i padroni di casa al sesto. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Bahia-Flamengo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida del campionato brasiliano direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Bahia-Flamengo in diretta live. Il match, in programma domenica 5 ottobre alle ore 23.30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
Il Flamengo ha segnato costantemente nelle ultime 12 sfide colBahia, il che rende bene l'idea di quanto sarà difficile ancora una volta per i padroni di casa uscire imbattuti dal prossimo match. Il primo posto dei rossoneri certifica il loro ottimo stato di forma, anche se per evitare sorpassi occorrerà evitare passi falsi perché il Palmeiras secondo dista solo due lunghezze. Il Bahia dal canto suo non può permettersi di perdere ulteriormente terreno, perché si ritrova al sesto posto in un momento della stagione in cui tutto può accadere.
Le probabili formazioni di Bahia-Flamengo—
Bahia (4-2-3-1): Strada, Arias, Xavier, Mingo, Da Silva, Miranda, Oliveira, Chagas, Ribeiro, Sanabria, José. Allenatore: Rogerio Ceni
Flamengo (4-3-3): Rossi, Vina, Pereira, Ortiz, Royal, De La Cruz, Ninguez, Lino, Carrascal, Bruno Henrique, De Arrascaeta. Allenatore: Filipe Luis
