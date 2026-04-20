Banfield-Rivadavia: come vedere gratis il match del campionato argentino

Banfield in calo e con difficoltà nel creare gioco, Independiente Rivadavia in fiducia e più continuo. Gara aperta, con gli ospiti leggermente favoriti dal momento

Stefano Sorce 20 aprile 2026 (modifica il 20 aprile 2026 | 01:20)

La notte argentina del 20 aprile 2026 propone un incrocio che profuma di riscatto da una parte e continuità dall’altra: alle 22:15, Banfield sfida Independiente Rivadavia in una gara che può cambiare il ritmo delle rispettive stagioni. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BANFIELD-RIVADAVIA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Banfield arriva con il peso di risultati recenti poco convincenti. Le sconfitte hanno lasciato qualche scoria, soprattutto nella gestione del possesso e nella capacità di creare occasioni pulite. È una squadra che fatica a imporsi, ma che nei precedenti contro questo avversario ha spesso trovato la chiave giusta, segno che il fattore mentale potrebbe avere un ruolo importante.

L’Independiente Rivadavia, al contrario, attraversa uno dei momenti migliori della sua stagione. Le vittorie consecutive hanno costruito entusiasmo e fiducia, e la squadra sembra aver trovato un equilibrio efficace tra fase offensiva e copertura. Anche lontano da casa, l’atteggiamento è cresciuto, diventando più maturo e concreto. Il campo dirà se prevarrà la voglia di reagire del Banfield o l’inerzia positiva degli ospiti. Di certo, è una partita che può raccontare molto più dei semplici tre punti.

Le probabili formazioni di Banfield-Rivadavia — Il Banfield dovrebbe disporsi con una difesa a tre formata da Vittor, Meriano e Arboleda davanti a Sanguinetti. Sugli esterni agiranno Lopez Garcia e Villegas, mentre in mezzo al campo saranno Zalazar, Pais e Abraham a dare equilibrio. In attacco spazio alla coppia Méndez e Perrotta.

L’Independiente Rivadavia si schiererà invece con una linea a quattro composta da Bonifacio, Studer, Villalba e Gómez davanti al portiere Bolcato. A centrocampo Ríos, Bottari e Bucca avranno il compito di gestire il gioco, con Atencio più avanzato a supporto degli attaccanti Villa e Sartori.

Banfield (3-5-2): Sanguinetti; Vittor, Meriano, Arboleda; Lopez Garcia, Villegas, Zalazar, Pais, Abraham; Méndez, Perrotta.

Independiente Rivadavia (4-3-1-2): Bolcato; Bonifacio, Studer, Villalba, Gómez; Ríos, Bottari, Bucca; Atencio; Villa, Sartori.