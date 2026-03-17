Situazione in totale equilibrio quella tra Barcellona-Newcastle. Dopo l'1-1 del St. James Park, domani sera al Camp Nou si gioca il secondo round con in palio un posto nei quarti di finale della Champions League. La squadra di Hansi Flick vuole continuare il cammino verso la finale sfiorata per un soffio la stagione precedente, mentre i Magpies sono alla ricerca della prima storica qualificazione tra le migliori 8.
Champions League
Barcellona-Newcastle, dove vedere la partita in streaming e diretta tv
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Dove vedere Barcellona-Newcastle in streaming LIVE e in diretta tv—
La sfida tra Barcellona e Newcastle sarà trasmessa in diretta tv da Sky dove i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (254). L'alternativa è offerta da NOW. Per chi volesse vederla in streaming sarà possibile sui dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi: per i clienti Sky c'è l'app Sky Go. Anche in questa caso l'alternativa è NOW.
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Come arrivano alla partita le due squadre—
Dopo il pareggio dell'andata grazie al rigore di Lamine Yamal all'ultimo minuto, il Barcellona cerca la qualificazione ai quarti di finale tra le proprie mura. Al Camp Nou i blaugrana sono chiamati ad affrontare un avversario che solo una settimana fa gli ha messi alle corde. Ciò vuol dire che il Newcastle sarà un cliente molto scomodo e che ci metterà la stessa grinta tirata fuori al St.James Park per giocare ai catalani un brutto scherzo.
Qualificazione ai quarti, che sarebbe la prima storica volta per i Magpies, rimane ormai l'ultima spiaggia per dare luce ad una stagione fino a qui deludente. L'attuale nono posto in Premier League rende la partecipazione alle prossime coppe europee un'impresa molto difficile, considerando poi l'eliminazione dalla Carabao Cup in semifinale lo scorso febbraio. Dalla squadra di Eddie Howe ci si aspettava molto di più, per cui la sfida di domani al Camp Nou dirà sicuramente tutto sull'annata dei bianconeri.
Le probabili formazioni di Barcellona-Newcastle—
BARCELLONA (4-2-3-1): J. Garcia; Araujo, Cubarsi, G. Martin, Cancelo; Pedri, M. Bernal; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.
NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula, Barnes. All. Howe.
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