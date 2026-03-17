Barcellona-Newcastle, dove vedere la partita in streaming e diretta tv

Dove vedere Barcellona-Newcastle in streaming LIVE e in diretta tv

La sfida tra Barcellona e Newcastle sarà trasmessa in diretta tv da Sky dove i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (254). L'alternativa è offerta da NOW. Per chi volesse vederla in streaming sarà possibile sui dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi: per i clienti Sky c'è l'app Sky Go. Anche in questa caso l'alternativa è NOW.