Barcellona-Real Sociedad, sesta giornata di Liga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 04:58)

Domenica 28 settembre 2025, il Spotify Camp Nou sarà il teatro di uno scontro di cartello: Barcellona-Real Sociedad. I blaugrana, dopo aver lasciato per strada due punti col Vallecano, avranno la possibilità di recuperarli e di salire in vetta alla classifica davanti al Real, approfittando così del ko dei Blancos nel derby. Ospiti lontani dagli standard degli ultimi anni, alle prese con un inizio di stagione insufficiente: appena 5 punti in 6 giornate, una media da retrocessione.

Qui Barcellona — Il FC Barcellona di Hansi Flick è in forma smagliante: secondo posto in classifica con 16 punti, frutto di 5 vittorie e un pareggio, e un impressionante bilancio reti di 19-4. I catalani hanno vinto entrambe le partite casalinghe senza subire sconfitte, mostrando solidità difensiva e una potenza offensiva travolgente. Al Camp Nou, il Barcellona appare praticamente imbattibile.

Qui Real Sociedad — Dall’altra parte, la Real Sociedad di Sergio Francisco occupa il sedicesimo posto con soli 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 3 sconfitte) e un bilancio reti negativo 6-9. La squadra basca ha faticato in trasferta, conquistando un solo punto nelle tre gare giocate lontano da San Sebastián, ma proverà a sorprendere i padroni di casa con determinazione e carattere.

Barcellona-Real Sociedad, probabili formazioni — BARCELLONA (4-2-3-1): J.Garcia; Kounde. Araujo, Christensen, E.Garcia; Pedri, De Jong; Raphinha, Olmo, Ferran; Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia, Gomez; Sucic, Soler, Mendez; Kubo, Oyarzabal, Barrentxea. Allenatore: Sergio Francisco