Valencia-Virtus Bologna, seconda giornata di Eurolega

Vincenzo Bellino Redattore 3 ottobre - 08:08

La seconda giornata di Eurolega 2025/26 propone subito una sfida che promette scintille: Valencia -Virtus Bologna. Due squadre reduci da un esordio positivo e determinate a confermare le rispettive ambizioni europee. Da un lato gli spagnoli, forti del fattore campo e desiderosi di trasformare la Fonteta in un fortino; dall’altro le V Nere, che hanno iniziato col piede giusto battendo il Real Madrid e vogliono dimostrare di poter essere protagoniste anche lontano dall’Emilia.

Qui Valencia — Il Valencia arriva a questo impegno dopo un successo sudato ma prezioso contro l’ASVEL Villeurbanne (Lione), deciso da un ottimo Darius Thompson, leader offensivo con 15 punti. La squadra di Mumbrú ha mostrato solidità difensiva e capacità di reggere la pressione nei finali tirati, caratteristiche che in Eurolega fanno la differenza. Spinta dal proprio pubblico, la formazione spagnola cercherà di mettere in difficoltà la Virtus con il suo gioco fisico e con un roster che, pur non essendo abbastanza profondo, ha già dato segnali incoraggianti.

Qui Virtus Bologna — La Virtus Bologna, invece, si presenta con entusiasmo e consapevolezza dopo l’impresa contro il Real Madrid. Il nuovo corso guidato da Dusko Ivanovic sembra aver già trovato un’identità chiara: ritmo alto, responsabilità distribuite e tanta aggressività difensiva. Carsen Edwards ha preso in mano le redini della squadra, ben supportato dall’esperienza di Vildoza e dalla freschezza di Niang, subito impattante. Il punto interrogativo resta il rendimento in trasferta: lo scorso anno i bianconeri hanno spesso faticato lontano dalla Segafredo Arena.

Valencia-Virtus Bologna, i probabili quintetti base — VALENCIA - Moore, De Larrea, Reuvers, Taylor, Sestina. Coach: Pedro Sanchez

VIRTUS BOLOGNA - Pajola, Edwards, Alston jr., Jallow, Smailagic Coach: Dusko Ivanovic