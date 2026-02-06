Basket Napoli-Venezia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della LBA su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 17:02)

La sfida tra Guerri Napoli e Umana Reyer Venezia si presenta come un confronto ricco di spunti tecnici e narrativi, con i campani che rientrano dal turno di riposo e cercano una vittoria di peso contro una delle squadre più solide del campionato, mentre gli orogranata arrivano lanciati dai recenti successi tra Serie A ed Eurocup.

I precedenti sorridono nettamente a Venezia, avanti 8-1 e vincente anche nella gara d’andata, ma Napoli vuole sfruttare il fattore campo per invertire il trend e rilanciare la propria corsa. Il match porta con sé anche diverse storie individuali, tra grandi ex distribuiti su entrambi i roster e il traguardo delle 300 presenze in Serie A per Amedeo Tessitori, elementi che aggiungono ulteriore significato a una partita che promette ritmo, fisicità e grande intensità fin dalla palla a due.

Basket Napoli-Venezia, probabili roosters — Napoli, probabile rooster titolare: Mitrou-Long, Bolton, Simms, Faggian, Caruso. Magro.

Venezia, probabile rooster titolare: Bowman, Cole, Parks, Wiltjer, Horton

