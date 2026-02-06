Trento-Varese: dove vedere la LBA in Streaming e in TV

Trento-Varese: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della LBA su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 6 febbraio - 16:47

Match di Serie A che mette di fronte una Trento in crescita e una Varese a caccia di punti pesanti. Trento arriva alla sfida in un buon momento di forma, con fiducia alta dopo risultati pesanti contro avversarie di vertice. La squadra di coach Cancellieri si riconosce per intensità difensiva, organizzazione e distribuzione delle responsabilità offensive. In casa tende a controllare ritmo e spazi, cercando vantaggi con pressione sulla palla e gioco equilibrato tra esterni e lunghi.

Varese si presenta con maggiore urgenza di classifica e con la necessità di dare continuità alle prestazioni. Il suo gioco è più orientato al ritmo e alle iniziative degli esterni, ma ha mostrato fragilità difensive e difficoltà nel contenere i parziali avversari, soprattutto in trasferta. Servirà solidità e controllo dei possessi per restare agganciata alla partita.

Trento-Varese, probabili roosters — TRENTO, probabile rooster titolare: Steward, Jones, Aldridge, Jakimovski, Mawugbe.

VARESE, probabile roostertitolare:Ellis, Brooks, Shields, Leday, Nebo.

