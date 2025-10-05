derbyderbyderby streaming Basket, Reggiana-Udine: dove vedere la Serie A in Diretta tv e Streaming LIVE

Reggiana-Udine, prima giornata della Serie A italiana di Basket: info partita, probabili quintetti base, dove vedere la gara in Diretta TV e in Streaming
Il programma domenicale della prima giornata della Serie A italiana di Basket, oltre a Milano-Tortona, comprende anche Reggiana-Udine (palla a due alle 17:00 al PalaBigi di Reggio Emilia). Due successi su tre in pre-season per i padroni di casa che non hanno mai perso storicamente tra le mura amiche contro i friulani; ospiti a caccia del primo successo stagionale al ritorno in massima serie dopo 16 anni di Purgatorio e categorie inferiori.

Dove vedere Reggiana-Udine in diretta TV e in streaming LIVE

Qui Reggiana

Da un lato, la Reggiana si presenta con una rosa ben amalgamata, confermando molti elementi della passata stagione e aggiungendo nuovi innesti di qualità.

Qui Udine

Dall’altro, l’Apu Udine porta sul parquet l’energia di chi ha conquistato la promozione con determinazione, pronta a sorprendere e a farsi valere tra le grandi della Serie A.

Reggiana-Udine, i probabili quintetti base 

UNAHOTELS Reggio Emilia: Hall, Kyzlink, Strautins, Candi, Hopkins. Coach: Dīmītrīs Priftīs

APU Udine: Trice, Moraschini, Johnson, Gentile, Watt. Coach: Adriano Vertemati

