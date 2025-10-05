Il programma domenicale della prima giornata della Serie A italiana di Basket, oltre a Milano-Tortona, comprende anche Reggiana-Udine (palla a due alle 17:00 al PalaBigi di Reggio Emilia). Due successi su tre in pre-season per i padroni di casa che non hanno mai perso storicamente tra le mura amiche contro i friulani; ospiti a caccia del primo successo stagionale al ritorno in massima serie dopo 16 anni di Purgatorio e categorie inferiori.
Dove vedere Reggiana-Udine in diretta TV e in streaming LIVE—
La gara Reggiana-Udine è in programma domenica 5 ottobre alle ore 17:00, visibile in Diretta TV e in streaming su DAZN.
Qui Reggiana—
Da un lato, la Reggiana si presenta con una rosa ben amalgamata, confermando molti elementi della passata stagione e aggiungendo nuovi innesti di qualità.
Qui Udine—
Dall’altro, l’Apu Udine porta sul parquet l’energia di chi ha conquistato la promozione con determinazione, pronta a sorprendere e a farsi valere tra le grandi della Serie A.
Reggiana-Udine, i probabili quintetti base—
UNAHOTELS Reggio Emilia: Hall, Kyzlink, Strautins, Candi, Hopkins. Coach: Dīmītrīs Priftīs
APU Udine: Trice, Moraschini, Johnson, Gentile, Watt. Coach: Adriano Vertemati
