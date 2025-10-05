Il programma domenicale della prima giornata della Serie A italiana di Basket , oltre a Milano-Tortona , comprende anche Reggiana-Udine (palla a due alle 17:00 al PalaBigi di Reggio Emilia). Due successi su tre in pre-season per i padroni di casa che non hanno mai perso storicamente tra le mura amiche contro i friulani; ospiti a caccia del primo successo stagionale al ritorno in massima serie dopo 16 anni di Purgatorio e categorie inferiori.

Dove vedere Reggiana-Udine in diretta TV e in streaming LIVE

REGGIANA UDINE LBA SERIE A BASKET DIRETTA TV E STREAMING GRATIS - Con Bet365 puoi seguire la gara valida per la prima giornata di Serie A italiana (LBA) di Basket, Reggiana-Udine, GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.