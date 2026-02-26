La Ligue 2 francese propone un incontro di grande interesse allo stadio di Bastia, dove Bastia e Annecy si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:00. I padroni di casa occupano la diciottesima posizione con 18 punti e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti sono settimi a quota 36 e puntano a consolidare il piazzamento playoff. Una partita che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre.
La diretta streaming
Bastia-Annecy streaming gratis: dove vedere la diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Bastia-Annecy in streaming gratis:
Dove vedere Bastia-Annecy in diretta TV e streaming LIVE—
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme mettono inoltre a disposizione statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni momento del match.
Per seguire lo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Bastia, diciottesimo con 18 punti, sta cercando punti fondamentali per evitare di scivolare ulteriormente verso la zona retrocessione. La squadra guidata da Benoit Tavenot punta su solidità difensiva e aggressività sulle seconde palle.
L’Annecy, settima con 36 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di consolidare la posizione playoff. La formazione di Laurent Guyot cerca di sfruttare le fasce laterali e il palleggio centrale per creare occasioni da gol.
Le probabili formazioni di Bastia-Annecy—
Il Bastia dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, modulo che assicura copertura difensiva e supporto creativo ai trequartisti dietro l’unica punta.
L’Annecy risponde con il 4-1-4-1, sistema pensato per garantire equilibrio tra centrocampo e attacco, con attenzione alla pressione alta sugli avversari.
Bastia (4-2-3-1): Placide, Guevara, Roncaglia, Guidi, Meynadier, Ducroq, Vincent, Ariss, Boutrah, Zaouai, Parravicini. Allenatore: Benoit Tavenot
Annecy (4-1-4-1): Escales, Koutoune, Kouadio, Veillon, Delphis, Kashi, Rowe, Pajot, Hbouch, Toure, Paris. Allenatore: Laurent Guyot
