La Ligue 2 francese propone un incontro di grande interesse allo stadio di Bastia, dove Bastia e Annecy si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:00. I padroni di casa occupano la diciottesima posizione con 18 punti e cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti sono settimi a quota 36 e puntano a consolidare il piazzamento playoff. Una partita che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre.