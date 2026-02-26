derbyderbyderby streaming NBA, Mavs-Kings: diretta tv e streaming live del match

Non perdere Dallas Mavericks-Sacramento Kings: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live 
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Una delle sfide più delicate del prossimo turno di NBA è quello che mette di fronte i Dallas Mavericks e i Sacramento Kings, tra le squadre più in difficoltà nella Western Conference. La partita si terrà venerdì alle 02:30 italiane. Per scoprire come seguire questa avvincente sfida, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Dallas Mavericks-Sacramento Kings in diretta TV e streaming gratis

Dallas Mavericks-Sacramento Kings sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto Sisal attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

  • Registrati o accedi al tuo conto Sisal, Goldbet o Lottomatica

  • Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

  • Cerca Dallas Mavericks-Sacramento Kings sui palinsesti Sisal, Goldbet e Lottomatica

    • Il momento delle due squadre

    I Dallas Mavericks sono tornati ad assaporare il gusto della vittoria nelle ultime due sfide, dopo che avevano inanellato una serie preoccupante di sconfitte. L'ultimo successo è stato strappato contro i Brooklyn Nets con il risultato 114-123: grande protagonista della sfida Naji Marshall con 36 punti messi a referto. Anche i Sacramento Kings si presentano al match con una vittoria, guadagnata sul campo dei Memphis Grizzlies. Con una prestazione totalizzante di Russell Westbrook, i Kings sono riusciti ad invertire un trend negativo e sperano di continuare su questa linea di prestazioni.

    I probabili quintetti di Dallas Mavericks-Sacramento Kings

    Dallas Mavericks: K. Middleton, P.J. Washington, D. Gafford, N. Marshall, M. Christie. 

    Sacramento Kings: P. Achiuwa, K. Murray, M. Reynaud, D. DeRozan, R. Westbrook

