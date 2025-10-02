Bastia-Dunkerque: dove vedere la partita in diretta TV e in streaming LIVE

Quale delle due squadre riuscirà ad invertire il trend negativo per provare a scalare posizioni in classifica?

Lorenzo Maria Napolitano 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 10:31)

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Ligue 2 per il Bastia ed il Dunkerque. I primi sono ancora in cerca della prima vittoria stagionale, mentre i secondi occupano solamente l'undicesima posizione su diciotto disponibili. Sarà un match per il riscatto, più che per la vetta: l'appuntamento è domani alle ore 20:00.

Bastia e Dunkerque: un inizio difficile — Il Bastia nelle prime otto giornate di campionato non è riuscita a strappare nemmeno una volta tre punti. Il bottino guadagnato fino ad ora e di tre punti, frutto, però di tre pareggi e ben cinque sconfitte. Le statistiche relative i gol fatti e subiti, inoltre, non sorridono: ben undici incassati e solamente quattro fatti, mediamente mezzo gol a partita. Riuscirà il Bastia a trovare le giuste energie per risorgere dalle ceneri ed accendere il fuoco della vittoria?

Situazione in classifica leggermente migliore per il Dunkerque. I suoi otto punti collezionati nelle prime otto giornate permettono di galleggiare a metà classifica, ma schiacciando il piede sull'acceleratore si potrebbe anche proiettare verso obiettivi più alti e competitivi. Non c'è dubbio che sia la grande favorita di questa sfida.

Bastia-Dunkerque: il possibile undici iniziale delle due squadre — Bastia (4-2-3-1): Placide; Meynadier, Guidi, Roncaglia, Ariss; Ducrocq, Janneh; Tomi, Zaouai, Boutrah; Ble.

Dunkerque (4-1-4-1): Niflore; Georgen, Sangante, Sasso, Abner; Eguaras; Essimi, Sekongo, Bardeli, Zossou, Robinet.