Bayern-Dubai: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Bayern-Dubai: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 19 marzo - 11:08

La sfida di Eurolega tra Bayern Monaco e Dubai, in programma al SAP Garden di Monaco di Baviera, vede di fronte due squadre vicine in classifica ma con differenti percorsi recenti. I bavaresi partono leggermente favoriti grazie al fattore campo e alla solidità mostrata in casa, mentre Dubai cerca continuità dopo le ultime sconfitte.

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Qui Bayern — Il Bayern Monaco, guidato da coach Svetislav Pesic, arriva a questa partita con un bilancio positivo tra le mura amiche, dove ha ottenuto 10 vittorie su 16 incontri. Dopo aver centrato una serie di cinque vittorie consecutive, la squadra ha subito una battuta d’arresto nell’ultimo match contro l’Anadolu Efes, dimostrando che la continuità resta la chiave. Il fattore campo sarà quindi un elemento importante per cercare il riscatto.

Qui Dubai — Il BC Dubai, allenato da Jurica Golemac, si presenta a Monaco dopo una sconfitta contro il Partizan che ha interrotto un ciclo altalenante di risultati. La squadra ha bisogno di punti per consolidare la propria posizione in zona play-in, ma le difficoltà fuori casa e il numero elevato di sconfitte subite in trasferta rendono il compito complesso. La partita contro il Bayern rappresenta un test duro, soprattutto contro una squadra in forma tra le mura amiche.

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