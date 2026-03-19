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Paris-Partizan: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

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Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

La sfida di Eurolega tra Paris Basketball e Partizan, in programma a Parigi, mette di fronte due squadre che cercano continuità in una stagione fin qui complicata. I francesi partono leggermente favoriti grazie al fattore campo, mentre i serbi arrivano con rinnovata fiducia dopo le ultime vittorie.

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    Qui Paris

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    Il Paris Basketball si presenta a questo appuntamento con un rendimento altalenante, ma con qualche segnale positivo nelle ultime uscite. La squadra ha mostrato buone cose soprattutto a livello offensivo, anche se la continuità resta il principale limite. Dopo una vittoria importante, è arrivata una sconfitta in trasferta che ha confermato le difficoltà lontano da casa, ma tra le mura amiche il Paris riesce spesso a esprimersi meglio. Il fattore campo potrebbe quindi avere un peso significativo in questa sfida.

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    Qui Partizan

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    Il Partizan, invece, arriva con maggiore entusiasmo dopo aver ritrovato il successo nelle ultime partite. La squadra ha reagito bene a un periodo negativo, infilando due vittorie che hanno ridato fiducia al gruppo. Tuttavia, il rendimento complessivo resta incostante, soprattutto in trasferta, dove i risultati sono stati spesso deludenti. Per questo motivo, nonostante il buon momento recente, la gara di Parigi rappresenta un test importante per capire la reale solidità dei serbi lontano da casa.

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