Paris-Partizan: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 19 marzo - 11:06

La sfida di Eurolega tra Paris Basketball e Partizan, in programma a Parigi, mette di fronte due squadre che cercano continuità in una stagione fin qui complicata. I francesi partono leggermente favoriti grazie al fattore campo, mentre i serbi arrivano con rinnovata fiducia dopo le ultime vittorie.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Eurolega:

Paris-Partizan: dove vedere l'Eurolega in Streaming e in Tv — PARIS PARTIZAN EUROLEGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Paris-Partizan in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Paris — Il Paris Basketball si presenta a questo appuntamento con un rendimento altalenante, ma con qualche segnale positivo nelle ultime uscite. La squadra ha mostrato buone cose soprattutto a livello offensivo, anche se la continuità resta il principale limite. Dopo una vittoria importante, è arrivata una sconfitta in trasferta che ha confermato le difficoltà lontano da casa, ma tra le mura amiche il Paris riesce spesso a esprimersi meglio. Il fattore campo potrebbe quindi avere un peso significativo in questa sfida.

Qui Partizan — Il Partizan, invece, arriva con maggiore entusiasmo dopo aver ritrovato il successo nelle ultime partite. La squadra ha reagito bene a un periodo negativo, infilando due vittorie che hanno ridato fiducia al gruppo. Tuttavia, il rendimento complessivo resta incostante, soprattutto in trasferta, dove i risultati sono stati spesso deludenti. Per questo motivo, nonostante il buon momento recente, la gara di Parigi rappresenta un test importante per capire la reale solidità dei serbi lontano da casa.