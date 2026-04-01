Il confronto di Eurolega tra il Bayern Monaco e il Fenerbahçe si inserisce in un momento delicato della regular season, con la 35ª giornata che può ancora incidere sulle gerarchie finali, soprattutto per una squadra come quella tedesca che cerca di migliorare una classifica complicata.

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Ilarriva a questa sfida dopo aver interrotto una serie altalenante con una vittoria interna contro l’, chiusa sul 93-83. Nelle ultime settimane il rendimento è stato discontinuo, come dimostrano i risultati alternati tra successi e sconfitte, ma davanti al proprio pubblico la squadra ha mostrato segnali più incoraggianti: undici vittorie su diciotto gare casalinghe e una certa capacità di restare competitiva anche contro avversari di alto livello. Il problema principale resta la continuità, soprattutto lontano da casa, ma in questa occasione gioca nel contesto più favorevole.Ilinvece, si presenta con uno status completamente diverso, forte del primo posto in classifica e di un bilancio nettamente positivo. Tuttavia, il momento recente non è dei migliori: la squadra turca ha perso l’ultima partita contro lo Žalgiris Kaunas (92-82) e arriva da due sconfitte consecutive, dopo un periodo molto più solido. Anche in trasferta il rendimento resta buono, ma non impeccabile, e alcune recenti difficoltà difensive sono emerse contro attacchi ben organizzati.

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