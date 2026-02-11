Bayern Monaco-Lipsia: dove vedere la DFB Pokal in Streaming e in Tv

Bayern Monaco-Lipsia: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della DFB Pokal su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 11 febbraio - 00:50

Bayern Monaco e Lipsia si giocano un posto in semifinale in una sfida che mette di fronte due delle realtà più solide e ambiziose del calcio tedesco recente. È una gara che vale molto più del semplice passaggio del turno: da una parte c’è la tradizione e la pressione del Bayern, dall’altra la fame di conferme di un Lipsia che nelle coppe nazionali ha costruito negli ultimi anni una vera identità vincente. Chi vince, sfiderà il Friburgo in semifinale, che ha eliminato ai rigori l'Hertha Berlino.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis i quarti di finale di DFB Pokal:

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Bayern Monaco — Il Bayern Monaco arriva all’appuntamento con qualche scossone recente in campionato, dove un rallentamento ha riaperto i giochi per il vertice della Bundesliga. La squadra di Kompany, però, ha dato un segnale forte nell’ultimo turno travolgendo l’Hoffenheim con un netto 5-1, risultato che ha restituito fiducia e brillantezza al reparto offensivo. I bavaresi non alzano la coppa nazionale dal 2020, un dato insolito per gli standard del club, e proprio per questo la competizione è diventata un obiettivo concreto.

Qui Lipsia — Il Lipsia si presenta invece con una storia recente molto positiva nella competizione, vinta nel 2022 e nel 2023, segnale di una squadra che sa gestire la pressione delle partite da dentro o fuori. Il gruppo ha mantenuto una struttura giovane ma già abituata a giocare match pesanti, con intensità, organizzazione e transizioni rapide come marchio di fabbrica. L’obiettivo è proseguire il percorso e confermarsi come alternativa credibile alle big storiche anche nelle coppe.

Bayern Monaco-Lipsia, probabili formazioni — Bayern Monaco, probabile formazione: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane.

Lipsia, probabile formazione: Vandevoordt; R. Baku, Orban, Bitshiabu, Raum; Seiwald; Schlager, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.

