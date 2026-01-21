Bayern Monaco-Union SG, dove vedere la partita in streaming e diretta tv

Dove guardare la partita in streaming ed in diretta tv. Ecco le informazioni per gli appassionati di calcio

21 gennaio

Dopo le partite di ieri, questa sera andrà in scena la seconda parte della 7^ giornata della League Phase della Champions League. Tra le sfide in programma spicca Bayern Monaco-Union SG. I padroni di casa con una vittoria metterebbero un'ipoteca sulla qualificazione diretta alla fase finale della competizione, mentre gli ospiti cercano un'impresa all'Allianz Arena per continuare a sperare nei playoff. Ma sappiamo tutti che i bavaresi in casa fanno paura. Scopriamo insieme quindi dove vedere Bayern Monaco-Union SG in streaming LIVE e diretta tv.

Dove vedere Bayern Monaco-Union SG in streaming LIVE e in diretta tv — La partita tra Bayern Monaco-Union SG è valida per la 7^ giornata della Fase campionato della Champions League. Gli appassionati di calcio avranno modo di vedere la partita di questa sera, in Italia, sul canale SKY SPORT (canale 255) e in streaming su NOW e Sky Go. Per accedere alle piattaforme streaming dovranno semplicemente inserire le proprie credenziali.

Come arrivano alla partita le due squadre — Dopo il KO all'Emirates Stadium contro l'Arsenal, il Bayern Monaco si è riscattato battendo lo Sporting Lisbona 3-1 e avvicinandosi così alla qualificazione diretta alla fase finale della Champions League. Obiettivo che potrebbe essere centrato questa sera se i bavaresi dovessero vincere e le dirette rivali fare un passo falso nelle altre partite. La squadra di Kompany fino ad ora ha dimostrato di essere una vera macchina da gol in questa annata, soprattutto tra le proprie mura grazie ad un Harry Kane sempre più nella storia del club tedesco.

Nonostante le statistiche dicano 2 soli successi e ben 4 KO, l'Union SG può ancora sperare di arrivare ai playoff. Ovviamente questa sera servirà una vera impresa contro un Bayern Monaco che in casa non lascia neanche le briciole, ma se si vuole puntare a continuare a giocare nell'Europa che conta e con i numeri che lo permettono i belgi dovranno davvero dare tutto contro Kane e compagni.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Union SG — Bayern Monaco: Neuer; Guerreiro, Upamecano , Tah, Ito; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane. Allenatore: Kompany

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Sykes, Burgess, Mac Allister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; Ait El Hadj; Rodríguez, David. Allenatore: Hubert