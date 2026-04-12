Benevento-Cavese Streaming e Diretta Tv: dove vedere Gratis la Serie C

Benevento-Cavese, match valido il 36° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 12 aprile - 04:04

La sfida tra Benevento e Cavese, valida per il 36° turno del campionato di Serie C (Girone C), è in programma lunedì 13 aprile (calcio d'inizio ore 20:30) allo Stadio Ciro Vigorito. Derby campano che metterà di fronte due squadre che arrivano all'appuntamento in maniera diversa: i padroni di casa dopo aver conquistato l'aritmetica promozione in Serie B, puntano ad un successo che gli permetterebbe di festeggiare nel migliore dei modi davanti al pubblico amico.

Ospiti, invece, a caccia di una vittoria che manca da quattro turni e che li aiuterebbe a tenersi a debita distanza dalla zona rossa della classifica. Guarda ora Campobasso-Bra GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Benevento — Il Benevento arriva alla sfida in un momento complessivamente positivo, forte di una stagione molto solida e caratterizzata da grande continuità. Nelle ultime tre partite ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Salernitana, un pareggio per 1-1 contro il Cosenza e una sconfitta per 2-1 contro il Monopoli. Anche quando perde, però, la squadra resta competitiva e dimostra una buona organizzazione, soprattutto a livello difensivo, riuscendo spesso a portare a casa punti nelle gare equilibrate.

Qui Cavese — La Cavese, invece, si presenta con un rendimento più altalenante. Nelle ultime tre gare ha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta U23, perso 1-0 contro la Casertana e pareggiato 0-0 contro il Foggia. Si tratta di una squadra compatta e difficile da superare, ma con evidenti difficoltà in fase offensiva: segna poco e fatica a trasformare le partite in vittorie, motivo per cui raccoglie più pareggi che successi.

Benevento-Cavese, probabili formazioni — BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Saio, Ceresoli; Prisco, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. Allenatore: Antonio Floro Flores.

CAVESE (5-3-2): Boffelli, Macchi, Nunziata, Cionek, Luciani, Amerighi, Munari, Awua, Diarrassouba, Ubaldi, Fusco. Allenatore: Fabio Prosperi