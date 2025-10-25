Bengals-Jets, NFL: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui Bengals-Jets in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL

Redazione Derby Derby Derby 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 18:02)

Domenica 26 ottobre alle ore 18 si giocherà Cincinnati Bengals-New York Jets. Il match tutto fra la nona e l'ultima in classifica per la AFC è valido per la week 8 di NFL e si terrà al Paycor Stadium.

Bengals-Jets sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass.

Preview CIN Bengals-NY Jets, numeri e statistiche — I Bengals di coach Taylor con un record di 3 vittorie e 4 sconfitte sono secondi in AFC north a una vittoria di distanza dagli Steelers, sconfitti proprio domenica scorsa in casa 33-31 ed interrompendo così una streak di 4L di fila. La squadra si sta reggendo sulle grandi prestazioni del wide receiver Ja'Marr Chase, secondo milgior ricevitore della lega con 629 yards ricevute.

A Cincinnati arriva il tank team per eccellenza ovvero quei New York Jets che con un desolante 0-7 sono la peggior squadra della intera NFL. La gestione Aaron Glenn è anche più disastrosa di quello che si poteva prevedere, non che le speranze fossero molte a dire il vero. I biancoverdi arrivano dal ko interno 6-13 contro i Panthers.

I quarterback titolari di Bengals-Jets — Con Joe Burrow infortunato, la guida dell'attacco dei Bengals è affidato al veterano Joe Flacco (40 anni) e in NFL dal 2008. La sua carriera parla di ben 264 touchdown e 168 intercetti ma anche e soprattutto un anello vinto con i Ravens. In cabina di regia per gli ospiti c'è l'ex Chicago Justin Fields arrivato quest'anno ai Jets e che in stagione viaggia a 4 td su passaggi, 3 su corsa e 0 intercetti.

