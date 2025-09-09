Fra il ricco palinsesto dei match di qualificazioni mondiali della zona africana di martedì 9 settembre c'è anche Benin-Lesotho . I padroni di casa sorpresa assoluta di queste qualificazioni cercano il successo per bissare il secondo posto (attualmente conquistato con 11 punti) in classifica ed allontanare la Nigeria a dieci punti che ha vinto pochi giorni fa (con Osimhen uscito dal campo per infortunio). Per gli ospiti invece speranze quasi a zero, quinto posto nel girone con sei punti ed una serie di risultati tutt'altro che positivi dopo un inizio che aveva creato tante aspettative.

Benin-Lesotho le statistiche pre match

La Nigeria vince e il Benin ha bisogno di rispondere per mantenere ancora vive le speranze qualificazione che attualmente sono più che un semplice sogno. Il cammino dei padroni di casa è quasi stoico, undici punti in classifica e un sogno che sta per diventare realtà. Servirà però vincere contro l'insidioso Lesotho, che vuole chiudere al meglio il proprio cammino in queste qualificazioni continuando a fare punti e ritrovare il sorriso dopo la durissima sconfitta contro il Sudafrica. I padroni di casa arrivano dal successo nei minuti finali contro lo Zimabwe.