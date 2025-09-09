Fra il ricco palinsesto dei match di qualificazioni mondiali della zona africana di martedì 9 settembre c'è anche Benin-Lesotho. I padroni di casa sorpresa assoluta di queste qualificazioni cercano il successo per bissare il secondo posto (attualmente conquistato con 11 punti) in classifica ed allontanare la Nigeria a dieci punti che ha vinto pochi giorni fa (con Osimhen uscito dal campo per infortunio). Per gli ospiti invece speranze quasi a zero, quinto posto nel girone con sei punti ed una serie di risultati tutt'altro che positivi dopo un inizio che aveva creato tante aspettative.
Dove vedere Benin-Lesotho in diretta TV e in streaming LIVE—
Benin-Lesotho sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati alla piattaforma. Questo significa che non dovrete pagare nessun abbonamento streaming per poter vedere il match. Inoltre il sito dà anche la possibilità di consultare le statistiche chiave della gara in tempo reale, così come quelle dei singoli giocatori.
Benin-Lesotho le statistiche pre match—
La Nigeria vince e il Benin ha bisogno di rispondere per mantenere ancora vive le speranze qualificazione che attualmente sono più che un semplice sogno. Il cammino dei padroni di casa è quasi stoico, undici punti in classifica e un sogno che sta per diventare realtà. Servirà però vincere contro l'insidioso Lesotho, che vuole chiudere al meglio il proprio cammino in queste qualificazioni continuando a fare punti e ritrovare il sorriso dopo la durissima sconfitta contro il Sudafrica. I padroni di casa arrivano dal successo nei minuti finali contro lo Zimabwe.
Le probabili formazioni di Benin-Lesotho—
BENIN (4-3-3): Dandjinou, Moumini, Verdon, Tijani, Roche; Imourane, D'Almeida, Olaitan; Aloko, Mounié, Hountondji.
LESOTHO (4-3-3): Moerane, Malane, Sefoli, Makhele, Matlabe; Fothoane, Matsau, Toloane; Makateng, Motebang, Mokhachane.
