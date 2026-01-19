Besiktas-Kayserispor: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Superlig su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 10:14)

Al Tupras Stadyumu va in scena una sfida che sulla carta sembra indirizzata, ma che nasconde più insidie del previsto. Beşiktaş-Kayserispor mette a confronto una squadra in piena zona Europa e una formazione invischiata nella lotta salvezza, con punti pesanti in palio soprattutto per gli ospiti, chiamati a muovere la classifica per non restare intrappolati nelle ultime posizioni.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Besiktas-Kayserispor:

Besiktas-Kayserispor: dove vedere la Superlig in Streaming e in Tv — BESIKTAS KAYSERISPOR SUPERLIG DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Besiktas-Kayserispor in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Besiktas — Le Aquile Nere si presentano all’appuntamento da quinte in classifica, con un rendimento discreto ma non travolgente. Nell’ultimo turno è arrivata una vittoria di misura che ha ridato fiducia dopo una serie di pareggi che avevano rallentato la corsa. In casa il Beşiktaş resta competitivo ma non sempre dominante: tanti gol segnati, qualche distrazione difensiva di troppo e una continuità ancora da trovare per agganciare stabilmente il treno Champions.

Qui Kayserispor — Situazione molto diversa per il Kayserispor, che naviga nei bassifondi della Super Lig e ha come obiettivo primario la salvezza. I giallorossi arrivano da un pareggio esterno che ha interrotto una striscia complicata, ma il bilancio stagionale resta fragile: poche vittorie, tanti pareggi e una difesa spesso sotto pressione. In trasferta, però, la squadra tende a chiudersi e a restare in partita, cercando di strappare punti pesanti più con l’organizzazione che con il gioco.

Probabili formazioni — Besiktas (4-1-4-1): Destanoğlu; Sazdagi, Paulista, Topcu, Yilmaz; Kartal Yilmaz; Rashica, Cerny, Kökcü, El Bilal Touré; Rafa Silva.

Kayserispor (4-2-3-1): Bayazit; Opoku, Aït Bennasser, Denswil, Civelek; Soyalp, Bénes; Mané, Mendes, Cardoso; Onugkha.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Besiktas-Kayserispor: