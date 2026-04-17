Blackburn-Coventry: probabili formazioni e diretta live del match

Il Coventry City è a un passo dalla promozione in Premier League e affronta il Blackburn Rovers a Ewood Park venerdì 18 aprile 2026 alle ore 21:00

Stefano Sorce 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 00:50)

Certe partite non sono solo novanta minuti, ma crocevia veri e propri di una stagione. A Ewood Park, venerdì 18 aprile 2026 alle ore 21:00, Blackburn-Coventry City si trovano di fronte con obiettivi completamente diversi ma ugualmente pesanti: da una parte la paura di cadere, dall’altra la possibilità concreta di toccare il cielo. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE BLACKBURN-COVENTRY SU BET365.

Dove vedere Blackburn-Coventry in diretta TV ed in streaming LIVE — Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento delle due squadre — Il Blackburn Rovers si presenta a questa sfida con il bisogno concreto di fare risultato. La sconfitta contro il Southampton ha interrotto un periodo in cui la squadra aveva trovato una certa stabilità difensiva, e ora la classifica impone attenzione massima. Il ventesimo posto non lascia tranquilli, anche se il margine sulla zona retrocessione è ancora gestibile. In casa, però, i Rovers hanno dimostrato di saper reggere l’urto, collezionando risultati utili che tengono viva la speranza di una salvezza senza drammi.

Il Coventry City, invece, è a un passo da qualcosa di storico. Dopo anni complicati, la squadra di Lampard vede concretamente la Premier League. La situazione è semplice: basta evitare la sconfitta per festeggiare la promozione. Nonostante due pareggi consecutivi senza reti, il Coventry ha costruito un vantaggio importante e soprattutto ha dimostrato grande solidità mentale, in particolare lontano da casa. Ora serve solo l’ultimo passo, quello più difficile.

Le probabili formazioni di Blackburn-Coventry — Il Blackburn dovrebbe apportare qualche modifica rispetto all’ultima uscita, puntando su maggiore equilibrio. Cashin è pronto a tornare al centro della difesa, mentre Morishita può dare qualità sulla trequarti. In avanti, spazio alla coppia Ohashi-Jorgensen, chiamata a dare profondità e movimento.

Il Coventry dovrebbe invece mantenere una struttura simile, senza rivoluzioni. Wright resta il riferimento offensivo, supportato da Rudoni e Mason-Clark, con Esse possibile novità per dare freschezza tra le linee.

Blackburn Rovers: Toth; Atcheson, McLoughlin, Cashin; Gardner-Hickman, Baradji, Montgomery, Ribeiro; Morishita, Ohashi; Jorgensen.

Coventry City: Rushworth; Van Ewijk, Latibeaudiere, Kitching, Dasilva; Onyeka, Grimes; Esse, Rudoni, Mason-Clark; Wright.