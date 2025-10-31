Segui Blazers-Nuggets in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Redazione Derby Derby Derby 31 ottobre - 03:24

Mercoledì 31 ottobre alle ore 3 di notte orario italiano va in scena il match di NBA fra i Portland Trail Blazers e i Denver Nuggets. La sfida del Moda Center vede affrontarsi la quinta e la quarta della western conference.

Blazers-Nuggets sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta la regular season NBA.

Blazers-Nuggets sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su NBA game pass, ma per entrambe le piattaforme serve pagare un abbonamento.

Preview Portland Trail Blazers-Denver Nuggets — I Blazers hanno finora collezionato 3 vittorie e 2 sconfitte e arrivano da 2W di fila, rispettivamente contro Lakers e Jazz entrambe in trasferta. Il match contro Utah è finito 136-134 con Portland sempre in controllo e con un Holiday da 27 punti e 5 rimbalzi.

I Nuggets, dopo la sconfitta nell'esordio contro i Warriors ai supplementari ha messo in fila 3 vittorie, ultima delle quali dando ben 36 punti di scarto ai New Orleans Pelicans in match dominato con Jokic ovviamente trascinatore con una tripla doppia. Portland e Denver si sono equamente divise le vittorie negli ultimi 4 scontri diretti.

I probabili quintetti di partenza di Blazers-Nuggets — Sempre senza l'infortunato Lillard, i Blazers schierano Sharpe playmaker, Holiday guardia, Camara e Avdija ali e Clingan centro. I Nuggets risponono con lo stesso quintetto che ha distrutto i Pelicans: Murray play, Braun guardia, Johnson e Gordon ali con Jokic numero 5.

PORTLAND TRAIL BLAZERS - Sharpe playmaker, Holiday guardia, Camara e Avdija ali e Clingan. All. Splitter.

DENVER NUGGETS - Murray play, Braun guardia, Johnson e Gordon ali con Jokic. All. Adelman

