Boca Juniors Cali-Atletico FC, nona giornata del campionato colombiano di Primera B (Clausura): info partita, Diretta TV e Streaming Gratis

Nel posticipo della nona giornata del campionato colombiano di Primera B (torneo di Clausura ) il Boca Juniors de Cali ospita l' Atletico FC . Calcio d'inizio fissato alle 23:00. Si tratta di uno scontro diretto a tutti gli effetti, entrambe non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, motivo per cui l'una cercherà di battere l'altra per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.

BOCA JUNIORS CALI ATLETICO FC LIVE STREAMING - Scopriamo dove vedere il match Boca Juniors de Cali-Atletico FC in programma lunedì 8 settembre alle ore 23:00. La gara sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Boca Juniors Cali

1 vittoria, 4 pareggi e tre ko, il ruolino di marcia dei padroni di casa, tredicesimi in classifica, con sole tre lunghezze di distanza dall'ultimo posto occupato dal Leones. L'ultimo squillo del Boca Juniors de Cali risale al 25 luglio scorso, più di un mese e mezzo fa; da allora tre sconfitte e due pareggi.