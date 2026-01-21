Bologna-Celtic, dove vedere la partita in diretta TV e streaming gratis

Bologna e Celtic non si sono mai affrontate prima in competizioni europee. Entrambe le formazioni sono a caccia dei tre punti: i felsinei per confermare la propria striscia positiva; gli scozzesi, al momento al ventiquattresimo posto in classifica, trovare finalmente la tanto agognata continuità.

Dove vedere Bologna-Celtic in diretta TV e streaming gratis

Bologna-Celtic, in programma giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18:45, è un incontro valido per la settima giornata della prima fase di UEFA Europa League. La partita è disponibile per gli abbonati in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252), oltre che in streaming su Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand.