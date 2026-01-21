derbyderbyderby streaming Bologna-Celtic, dove vedere la partita in diretta TV e streaming gratis

Europa League

Bologna-Celtic, dove vedere la partita in diretta TV e streaming gratis

Bologna Celtic
Bologna-Celtic apre il turno di Europa League al Dall’Ara. Felsinei in stato di grazia e a caccia di punti qualificazione contro i biancoverdi
Silvia Cannas Simontacchi
Silvia Cannas Simontacchi

Il Bologna si prepara ad affrontare il Celtic in un incontro valido per la settima giornata di UEFA Europa League. Dopo oltre un mese di pausa, i rossoblù sognano la terza vittoria consecutiva in Europa, continuando la cavalcata che li ha portati fino all'attuale tredicesimo posto. Appuntamento fissato per giovedì 22 gennaio 2026 allo Stadio Renato Dall'Ara, a Bologna. Calcio d'inizio alle ore 18:45.

Bologna e Celtic non si sono mai affrontate prima in competizioni europee. Entrambe le formazioni sono a caccia dei tre punti: i felsinei per confermare la propria striscia positiva; gli scozzesi, al momento al ventiquattresimo posto in classifica, trovare finalmente la tanto agognata continuità.

Dove vedere Bologna-Celtic in diretta TV e streaming gratis

Bologna Celtic
Yang Hyun-Jun del Celtic festeggia il quarto gol della sua squadra con i compagni durante la partita di Scottish Gas Scottish Cup tra Celtic e Raith Rovers al Celtic Park l'8 febbraio 2025 a Glasgow. (Foto di Ian MacNicol/Getty Images)
—  

Bologna-Celtic, in programma giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18:45, è un incontro valido per la settima giornata della prima fase di UEFA Europa League. La partita è disponibile per gli abbonati in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252), oltre che in streaming su Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Bologna-Celtic, come arrivano le due squadre

Il Bologna di Vincenzo Italiano è in gran forma, e si presenta all'appuntamento desideroso di riscattarsi da una brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina in Serie A. Nelle ultime cinque partite, i rossoblù si sono portati a casa due pareggi e 3 vittorie. Gli emiliani sono a quota 11 punti, in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Avversari di Orsolini e compagni, i biancoverdi del Celtic, guidati da Martin O'Neill, sono a rischio eliminazione. Nelle ultime cinque partite, gli scozzesi si sono portati a casa due vittorie, ma anche tre sconfitte. E, con soli 7 punti conquistati, si trovano nell'ultima posizione utile per accedere ai playoff. Una prestazione positiva è più che mai necessaria per non rischiare di dire addio al torneo.

Le probabili formazioni di Bologna-Celtic

—  

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All: Vincenzo Italiano

Celtic (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren. All: Martin O'Neill

