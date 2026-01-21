Il Bologna si prepara ad affrontare il Celtic in un incontro valido per la settima giornata di UEFA Europa League. Dopo oltre un mese di pausa, i rossoblù sognano la terza vittoria consecutiva in Europa, continuando la cavalcata che li ha portati fino all'attuale tredicesimo posto. Appuntamento fissato per giovedì 22 gennaio 2026 allo Stadio Renato Dall'Ara, a Bologna. Calcio d'inizio alle ore 18:45.
Europa League
Bologna-Celtic, dove vedere la partita in diretta TV e streaming gratis
Bologna e Celtic non si sono mai affrontate prima in competizioni europee. Entrambe le formazioni sono a caccia dei tre punti: i felsinei per confermare la propria striscia positiva; gli scozzesi, al momento al ventiquattresimo posto in classifica, trovare finalmente la tanto agognata continuità.
Vuoi vedere i maggiori eventi sportivi in streaming gratis e diretta live? Hai tre alternative possibili:
Dove vedere Bologna-Celtic in diretta TV e streaming gratis
Bologna-Celtic, in programma giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18:45, è un incontro valido per la settima giornata della prima fase di UEFA Europa League. La partita è disponibile per gli abbonati in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport (canale 252), oltre che in streaming su Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi GOLDBET
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi SISAL
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi LOTTOMATICA
Bologna-Celtic, come arrivano le due squadre
Il Bologna di Vincenzo Italiano è in gran forma, e si presenta all'appuntamento desideroso di riscattarsi da una brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina in Serie A. Nelle ultime cinque partite, i rossoblù si sono portati a casa due pareggi e 3 vittorie. Gli emiliani sono a quota 11 punti, in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.
Avversari di Orsolini e compagni, i biancoverdi del Celtic, guidati da Martin O'Neill, sono a rischio eliminazione. Nelle ultime cinque partite, gli scozzesi si sono portati a casa due vittorie, ma anche tre sconfitte. E, con soli 7 punti conquistati, si trovano nell'ultima posizione utile per accedere ai playoff. Una prestazione positiva è più che mai necessaria per non rischiare di dire addio al torneo.
Le probabili formazioni di Bologna-Celtic—
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All: Vincenzo Italiano
Celtic (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Yang, McGregor, Engels, Tounekti; Hatate, Maeda, Nygren. All: Martin O'Neill
© RIPRODUZIONE RISERVATA