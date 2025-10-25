Segui Bologna-Sassari streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Lega A

Marco Perciabosco 25 ottobre - 19:00

Domenica 26 ottobre con palla a due alle ore 19 si sfidano Virtus Bologna e Dinamo Sassari. La gara della Segafredo Arena è valida per la quarta giornata del campionato italiano di basket e vede affrontarsi l'ottava contro la 14esima in clasifica.

Bologna-Sassari sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365. Il match di Lega A sarà visibile anche in diretta tv su Sky Sport e live streaming su DAZN.



Come arrivano Bologna e Sassari al match? — Due vittorie e una sconfitta per i campioni in carica della Virtus in questo inizio di campionato. La squadra è solo ottava in classifica anche a causa del ko interno di settimana scorsa a sorpresa 69-86 contro Cremona. Ma la squadra ha reagito alla grande in settimana in Eurolega sconffiggendo 92-75 davanti al pubblico emiliano il Panathinaikos con un Edwards da 22 punti e 2 rimbalzi.

Inizio disastroso per la Dinamo Sassari che è ancora a secco di vittorie dopo le prime 3 giornate di campionato a causa dei ko contro 3 lombarde, Varese, Cremona e Milano. Nel 72-76 contro l'Olimpia non sono bastati i 16 punti e 6 rimbalzi di Buie. Nella scorsa stagione Sassari e Bologna hanno vinto uno scontro diretto a testa con fattore campo sempre rispettato.

I probabili quintetti di partenza di Bologna-Sassari — I bianconeri potrebbero confermare il quintetto base che ha sconfitto il Pana: Edwards playmaker, Pajola guardia, Jallow ala piccola, Smailagic ala grande, Alston centro. Sassari dovrebbe rispondere con Buie play, Johnson guardia, Marshall e Thomas ali e McGlynn numero 5.

VIRTUS BOLOGNA - Edwards, Pajola, Jallow, Smailagic, Alston. All. Ivanovic

DINAMO SASSARI - Buie, Johnson, Marshall, Thomas, McGlynn. All. Bulleri

