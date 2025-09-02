Bolton-Rotherham, dove vedere la gara di EFL Trophy in diretta tv ed in streaming LIVE

I Wanderers debuttano nel Northern Group Stage dell’EFL Trophy contro i Millers allo University of Bolton Stadium. Scopriamo dove vedere il match gratis in streaming live

Stefano Sorce 2 settembre - 11:34

Il calendario del Northern Group Stage mette subito di fronte due squadre dal passato importante. Allo University of Bolton Stadium, dove quasi 29.000 spettatori possono trasformarsi nel classico “dodicesimo uomo”, i Bolton Wanderers attendono il Rotherham United per un match che sembra sorridere soprattutto ai padroni di casa.

Dove vedere Bolton-Rotherham in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Bolton-Rotherham in programma oggi 2 settembre alle ore 20. La gara sarà infatti visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — Il Bolton si presenta con una serie di risultati che raccontano molto della sua identità: compatto, solido, ma poco spietato in zona gol. Gli ultimi cinque incontri ufficiali hanno seguito un copione quasi identico: quattro pareggi per 1-1 contro Blackpool, Lincoln City, Reading e Barnsley, a cui si aggiunge il 3-3 con lo Sheffield Wednesday, deciso soltanto ai rigori. Allargando lo sguardo alle ultime dieci gare, il bilancio è di tre vittorie, sei pari e una sola sconfitta: i Wanderers non vincono spesso, ma cadono molto di rado.

Il Rotherham, invece, arriva con più incertezze. Il recente ko contro Doncaster Rovers e la successiva sconfitta con il Barnsley hanno evidenziato difficoltà già emerse nel corso dell’estate. L’unico segnale positivo è stato il successo ai rigori contro il Salford City in coppa, ma il rendimento complessivo parla di cinque sconfitte nelle ultime dieci gare. Una squadra ancora alla ricerca di stabilità, soprattutto lontano da casa.

L’ultimo incrocio tra le due formazioni risale all’aprile scorso in League One, quando il Rotherham espugnò il campo del Bolton vincendo 1-0. Un ricordo che può dare fiducia ai Millers, ma che non basta a scalfire le attuali gerarchie.

— Bolton Wanderers (@OfficialBWFC) September 2, 2025

Le probabili formazioni di Bolton-Rotherham — Il Bolton dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1. Burstow sarà il punto di riferimento in avanti, con Cozier-Duberry, Morley e Cissokho alle spalle. Johnston e Toal guideranno la difesa, che sarà protetta dai guantoni di Sherman-Lowe.

Il Rotherham scenderà in campo con il 5-3-2. Sherif ed Etete guideranno l'attacco. A centrocampo spazio al trio Powell, Yearwood e McWilliams. In difesa sulle fasce agiranno Martha e Rafferty.

BOLTON: Sharman-Lowe, Cogley, Toal, Johnston, Conway, Erharhon, Sheehan, Cozier-Deburry, Morley, Cissokho, Burstow. Allenatore: Steven Schumacher

ROTHERHAM: Dawson, Rafferty, Jules, Hall, James, Martha, Powell, Yearwood, McWilliams, Etete, Sherif. Allenatore: Matt Hamshaw