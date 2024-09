Anche l’Arsenal ha un Maldini: esordio in Carabao Cup contro il Bolton

Anche l'Arsenal può vantare un Maldini in rosa: il giovane Kakurri, nato da genitori albanesi tifosi del Milan, ha esordito in Carabao Cup contro il Bolton

Non solo Milan , anche l' Arsenal può vantare in rosa un Maldini . Si tratta di Maldini Kacurri , difensore centrale diciottenne dei Gunners che ha esordito in Carabao Cup contro il Bolton .

L' Arsenal ha dato spettacolo all'Emirates Stadium, superando il Bolton per 5-1 nel terzo turno di Carabao Cup e accedendo agli ottavi di finale. La partita, a senso unico, è stata sbloccata da Declan Rice al 16', seguita da una doppietta del giovane Ethan Nwaneri tra il 37' e il 49'. Il Bolton ha tentato di accorciare con un gol di Collins al 53', ma Sterling e Havertz hanno chiuso i conti nel finale. Un dettaglio curioso ha arricchito la serata: al 70', Mikel Arteta ha deciso di richiamare Riccardo Calafiori in panchina e ha dato spazio al giovane talento dell'Academy, Maldini Kakurri , un cognome che evoca immediatamente ricordi leggendari nel mondo del calcio.

Nato da genitori tifosi del Milan

La storia del giovane calciatore dell'Arsenal incuriosisce poiché nessuno aveva mai scelto Maldini (che in realtà è un cognome) come nome per il proprio figlio. I genitori, di origine albanese, sono da sempre grandi ammiratori del Milan e del suo leggendario ex capitano, Paolo Maldini. Questa particolarità è resa ancora più interessante dal fatto che il 18enne dei Gunners è un difensore centrale, ma la sua versatilità gli permette di ricoprire anche il ruolo di terzino, sia a destra che a sinistra, a seconda delle necessità.