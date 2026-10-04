Bosnia-Erzegovina-Polonia mette in palio punti pesanti nella corsa alle prime posizioni del Gruppo B4. Lunedì 5 ottobre 2026 alle ore 20:45, al Bilino Polje di Zenica, seconda e terza del raggruppamento arrivano allo scontro diretto separate da appena una lunghezza. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La Bosnia parte dai suoi 5 punti e dall'imbattibilità conservata nelle prime tre giornate, mentre la Polonia ne ha 4 e si presenta a Zenica con l'entusiasmo prodotto dal 6-0 rifilato alla Romania. All'andata era finita senza gol: stavolta, con soltanto altre due giornate da giocare dopo quella di lunedì, un altro pareggio rischierebbe di lasciare entrambe con parecchio lavoro ancora da fare. Se vuoi scoprire cos’altro offre il programma sportivo della giornata, VAI ALLE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, CONTROLLA GLI EVENTI LIVE SU LOTTOMATICA oppure CONSULTA IL PROGRAMMA SPORTIVO SU VINCITÙ.

Dove vedere Bosnia-Polonia in TV e streaming

, con il Bilino Polje di Zenica pronto a ospitare uno degli incontri più importanti della quarta giornata del Gruppo B4. In Italia i diritti dellasono detenuti da, che dedica la propria programmazione alle principali partite tra le nazionali straniere. La visione online è disponibile attraverso, mentre gli abbonati Sky possono utilizzareper accedere alla programmazione anche da smartphone, tablet e computer.

La sfida di Zenica rientra inoltre nella serata di Nations League nella quale vengono disputate contemporaneamente diverse partite. Per questo motivo è opportuno distinguere l'eventuale trasmissione integrale della singola gara dalla copertura all'interno di Diretta Gol, che permette di seguire in contemporanea gli aggiornamenti e le azioni principali provenienti dai diversi campi. Al momento il calendario ufficiale Sky conferma Bosnia-Polonia alle 20:45, mentre non è ancora disponibile una programmazione definitiva sufficientemente affidabile per indicare il canale dedicato e l'eventuale telecronista. Questi dati possono quindi essere aggiunti non appena verrà pubblicato il palinsesto completo della giornata.

Alajbegović spaventa la Bosnia, poi arrivano le rassicurazioni

Laha attraversato le prime tre giornate senza ancora perdere:, per un totale di cinque punti. L'ultima gara contro lasi è conclusa sull'. A firmare il pareggio è stato, protagonista di una prestazione che nel finale aveva però fatto scattare qualche preoccupazione.

Il giovane talento bosniaco ha infatti lasciato il campo all'87', ma Barbarez ha successivamente ridimensionato il problema spiegando che il giocatore era alle prese con forti crampi. Le sue condizioni rimangono comunque uno degli aspetti da valutare in vista della partita con la Polonia. Il commissario tecnico potrebbe quindi scegliere di gestirlo e affidarsi inizialmente a Bajraktarević, Gigović e Demirović alle spalle di Edin Džeko.

SOLNA, SVEZIA - 28 SETTEMBRE: Robert Lewandowski della Polonia contro Victor Lindelof della Svezia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Svezia e Polonia alla Strawberry Arena il 28 settembre 2026 a Solna, Svezia. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

Sei gol alla Romania: la Polonia ha finalmente trovato la sua vittoria

Per due giornate laaveva raccolto soltanto un punto. Prima lo 0-0 casalingo proprio contro la Bosnia, poi la sconfitta per. Contro laè cambiato tutto. La nazionale di Janha travolto gli avversari, conquistando la prima vittoria della propria Nations League e rilanciandosi immediatamente nella classifica del Gruppo B4.

Il grande protagonista è stato ancora una volta Robert Lewandowski, autore di una tripletta. Una risposta importante per una squadra che nelle prime due giornate aveva segnato appena una rete e che improvvisamente ha ritrovato tutta la propria forza offensiva. Urban ha sottolineato soprattutto la capacità dei suoi giocatori di eseguire quanto preparato durante la settimana. A Zenica la difficoltà aumenterà, ma il 6-0 ha completamente modificato il clima intorno alla nazionale polacca.

Džeko contro Lewandowski, ma la partita può decidersi qualche metro più indietro

I due nomi inevitabilmente più attesi sono, ma il confronto può essere determinato soprattutto da ciò che succederà alle loro spalle. Ladovrebbe disporsi con il, cercando di dare libertà ai tre giocatori offensivi dietro Džeko.può creare superiorità nell'uno contro uno, mentre Gigović e Demirović hanno il compito di avvicinarsi all'area e impedire al centravanti di rimanere isolato.

La Polonia può invece sfruttare la qualità tecnica di Zieliński e Szymański per trovare rapidamente Lewandowski e Świderski. La capacità dei centrocampisti polacchi di ricevere tra le linee costringerà Šunjić e Tahirović a una partita particolarmente attenta. Rispetto allo 0-0 dell'andata c'è però una differenza evidente: la Polonia arriva al secondo confronto dopo aver appena segnato sei volte. La Bosnia dovrà quindi evitare di concedere campo soprattutto nelle transizioni.

SOLNA, SVEZIA - 28 SETTEMBRE: Piotr Zielinski della Polonia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Svezia e Polonia alla Strawberry Arena il 28 settembre 2026 a Solna, Svezia. (Foto di Michael Campanella/Getty Images)

Le probabili formazioni di Bosnia-Polonia

Ladovrebbe affidarsi al. Vasilj è atteso tra i pali, con Hadžikadunić, Katić, Mujakić e Kolašinac davanti a lui. Šunjić e Tahirović dovrebbero formare la coppia di centrocampo. Bajraktarević, Gigović eagiranno alle spalle di Džeko.dovrebbe invece confermare una Polonia costruita intorno a. Skorupski è candidato alla porta, mentre Cash, Bednarek, Kiwior e Zalewski formeranno la linea difensiva. Szymański, Zieliński, Ślisz e Urbański dovrebbero occupare il centrocampo.

Bosnia-Erzegovina (4-2-3-1): Vasilj; Hadžikadunić, Katić, Mujakić, Kolašinac; Šunjić, Tahirović; Bajraktarević, Gigović, Demirović; Džeko. Ct Barbarez.

Polonia (4-4-2): Skorupski; Cash, Bednarek, Kiwior, Zalewski; Szymański, Zieliński, Ślisz, Urbański; Lewandowski, Świderski. Ct Urban.

Bosnia-Polonia: data, orario e informazioni