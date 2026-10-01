Venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 20:45, Belgio e Turchia si ritrovano una di fronte all'altra nella terza giornata della fase a gironi di Nations League. Una partita che arriva in un momento già significativo del percorso delle due nazionali: i padroni di casa devono reagire al primo stop della gestione Van Bommel, mentre la selezione allenata da Vincenzo Montella è ancora alla ricerca dei primi punti della propria avventura in Lega A. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il risultato, dunque, comincia ad avere un peso importante soprattutto per gli ospiti. Ma Bruxelles mette di fronte anche due idee differenti: da una parte un Belgio che può affidarsi alla qualità tra le linee e alla gestione di Kevin De Bruyne, dall'altra una Turchia chiamata a trovare maggiore equilibrio senza rinunciare al talento dei propri giocatori offensivi. Non perderti gli appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA LE DIRETTE DISPONIBILI SU GOLDBET, GUARDA IL PALINSESTO SPORTIVO DI LOTTOMATICA oppure SCOPRI GLI EVENTI LIVE SU VINCITÙ.

Belgio-Turchia in TV e streaming: il canale scelto da Sky

Belgio, il primo stop di Van Bommel arriva dopo il colpo contro l'Italia

. Il calcio d'inizio è fissato per leallo. La partita sarà disponibile anche all'interno di Diretta Gol su Sky Sport Calcio, insieme alle altre gare della serata di Nations League. Per quanto riguarda la visione, gli abbonati potranno seguire l'incontro attraverso, mentre la diretta streaming sarà disponibile anche su. La telecronaca della partita integrale su Sky Sport 251 sarà affidata aIl nuovo corso belga aveva prodotto immediatamente un risultato importante: ilaveva accompagnato nel migliore dei modi l'esordio di Mark. La seconda partita ha invece portato la prima frenata, con lagrazie a una rete arrivata nella parte conclusiva dell'incontro. Un ko che interrompe subito l'imbattibilità del nuovo commissario tecnico, ma che non cancella quanto costruito dalla nazionale negli ultimi mesi.

Il Belgio aveva infatti raggiunto i quarti di finale dell'ultimo Mondiale dopo una lunga serie senza sconfitte: prima dell'eliminazione contro la Spagna erano arrivati 18 risultati utili consecutivi, con 12 vittorie e 6 pareggi. Anche i due ko nelle ultime tre gare vanno contestualizzati, essendo maturati contro avversarie collocate ai vertici del ranking FIFA. Contro la Turchia l'obiettivo sarà quindi quello di ritrovare immediatamente continuità.

BRUXELLES, BELGIO - 28 SETTEMBRE: Charles De Ketelaere del Belgio osserva durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Belgio e Francia allo Stade Roi Baudouin il 28 settembre 2026 a Bruxelles, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Turchia, due sconfitte e sette gol subiti: Montella riparte dalla reazione con l'Italia

L'ingresso dellanellaè stato decisamente più complicato. Dopo la delusione dell'eliminazione nella fase a gironi del Mondiale, la squadra di Vincenzo Montella ha perso entrambe le prime due partite della nuova Nations League: prima l', poi il pesante 4-1 incassato dall'Italia

Proprio l'ultima partita, però, ha offerto a Montella qualcosa da cui ripartire. La Turchia era già sotto di tre reti all'intervallo, ma le modifiche effettuate durante la pausa hanno prodotto una ripresa decisamente diversa. A Bruxelles servirà trasformare quei segnali in una prestazione completa: un'altra sconfitta significherebbe arrivare a tre ko consecutivi, una serie negativa che alla nazionale turca non capita dai tempi di Euro 2020.

De Bruyne tra le linee e Güler alle sue spalle: la partita può decidersi nella zona centrale

Lapuò essere individuata soprattutto nello spazio alle spalle dei centrocampisti. Il 4-2-3-1 belga permette adi muoversi tra le linee, cone Godts pronti ad allargare il campo e De Ketelaere a offrire riferimenti più avanzati. Tielemans edovranno invece garantire equilibrio e qualità nella prima costruzione.

La Turchia dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1 nel quale Güler e Uzun avranno il compito di accompagnare Yılmaz. Per Montella sarà fondamentale evitare che il centrocampo venga schiacciato troppo vicino alla propria area: se Kökçü e Özcan riusciranno a sottrarsi alla pressione e ad alimentare rapidamente i due trequartisti, gli ospiti potranno trovare spazi interessanti alle spalle della pressione belga. Molto dipenderà anche dal lavoro degli esterni Aydın ed Elmali, chiamati a coprire l'intera fascia.

ISTANBUL, TURCHIA - 26 MARZO: Baris Alper Yilmaz della Turchia calcia il pallone durante la partita dei play-off KO delle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Turchia e Romania al Besiktas Park il 26 marzo 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

Van Bommel punta su De Ketelaere, Montella affida la qualità a Güler: le probabili formazioni

Markdovrebbe confermare il. Davanti a Lammens,e De Cuyper agiranno sulle corsie, mentre Ngoy e Mechele formeranno la coppia centrale. Tielemans e Lavia saranno i due uomini davanti alla difesa. Sulla trequarti spazio a, De Bruyne e Godts, conriferimento offensivo.

Montella dovrebbe invece scegliere il 3-4-2-1. Bayındır partirà tra i pali, protetto dal terzetto composto da Çelik, Demiral e Kabak. Aydın ed Elmali presidieranno le fasce, mentre Kökçü e Özcan formeranno la coppia centrale. Alle spalle di Yılmaz dovrebbero muoversi Güler e Uzun.

Belgio (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Moreira, De Bruyne, Godts; De Ketelaere. Ct Van Bommel.

Turchia (3-4-2-1): Bayındır; Çelik, Demiral, Kabak; Aydın, Kökçü, Özcan, Elmali; Güler, Uzun; Yılmaz. Ct Montella.

Belgio-Turchia: data, orario e canali