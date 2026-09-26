Passo svelto e una presenza in campo già da top assoluto: la Nazionale di van Bommel ha il suo astro nascente
Il Belgio festeggia la vittoria contro l'Italia all'Olimpico con gli applausi dei tifosi
A 21 anni, Mika Godts si è preso la scena nella notte in cui il Belgio ha superato l’Italia. Il giovane attaccante è stato infatti uno dei protagonisti della vittoria per 2-0 degli uomini di van Bommel, firmando il gol del vantaggio e mettendo più volte in difficoltà la difesa azzurra con la sua velocità e la capacità di puntare l’uomo.
La rete arrivata al 20’ è stata una fotografia perfetta delle sue caratteristiche: Godts ha ricevuto il pallone da Kevin De Bruyne, ha attaccato la difesa italiana senza timore, è rientrato sul destro e ha concluso alle spalle di Gianluigi Donnarumma. Un’azione individuale che ha messo in mostra tecnica, rapidità e personalità, qualità che lo hanno portato rapidamente dai settori giovanili fino alla Nazionale maggiore.
Un percorso da predestinatoNato a Lovanio nel 2005, Godts ha iniziato il proprio percorso nell’Anderlecht, per poi passare al Genk. È proprio con il Jong Genk che ha iniziato a mettere in evidenza le sue qualità offensive, realizzando 7 gol in 19 presenze nella stagione 2022/23. Numeri sufficienti per attirare l'attenzione dell’Ajax, che nel gennaio 2023 lo ha portato ad Amsterdam. All’Ajax la crescita è stata graduale, prima attraverso la seconda squadra e poi con l’ingresso sempre più frequente nella prima squadra. Ala sinistra di piede destro, Godts ama partire largo per poi accentrarsi, cercando la giocata individuale oppure l’attacco dello spazio alle spalle dei difensori.
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