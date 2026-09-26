A 21 anni, Mika Godts si è preso la scena nella notte in cui il Belgio ha superato l’Italia. Il giovane attaccante è stato infatti uno dei protagonisti della vittoria per 2-0 degli uomini di van Bommel, firmando il gol del vantaggio e mettendo più volte in difficoltà la difesa azzurra con la sua velocità e la capacità di puntare l’uomo.

La rete arrivata al 20’ è stata una fotografia perfetta delle sue caratteristiche: Godts ha ricevuto il pallone da Kevin De Bruyne, ha attaccato la difesa italiana senza timore, è rientrato sul destro e ha concluso alle spalle di Gianluigi Donnarumma. Un’azione individuale che ha messo in mostra tecnica, rapidità e personalità, qualità che lo hanno portato rapidamente dai settori giovanili fino alla Nazionale maggiore.

Un percorso da predestinato

Nato a Lovanio nel 2005, Godts ha iniziato il proprio percorso nell’

, per poi passare al Genk. È proprio con il Jong Genk che ha iniziato a mettere in evidenza le sue qualità offensive, realizzando 7 gol in 19 presenze nella stagione 2022/23. Numeri sufficienti per attirare l'attenzione dell’Ajax, che nel gennaio 2023 lo ha portato ad Amsterdam.

All’Ajax la crescita è stata graduale, prima attraverso la seconda squadra e poi con l’ingresso sempre più frequente nella prima squadra.

, Godts ama partire largo per poi accentrarsi, cercando la giocata individuale oppure l’attacco dello spazio alle spalle dei difensori.

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Contro l’Italia 2.0 di Mancini ha mostrato proprio questa capacità di cambiare ritmo. Oltre al gol, ha chiuso la partita con

, confermandosi una delle principali minacce offensive del Belgio. Nel primo tempo ha inoltre sfiorato la doppietta con un colpo di testa che ha costretto Donnarumma a intervenire.

La serata dell’Olimpico assume ancora più significato considerando che quello contro l’Italia era appena il

.

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Dopo il percorso tra Anderlecht, Genk e Ajax,

. La prestazione di Roma non basta naturalmente a definirne il percorso, ma rappresenta una tappa importante: il giovane attaccante ha dimostrato di poter incidere anche a livello internazionale, trasformando una serata di Nations League in una vetrina per il suo talento. Quando sarà terminata la sosta per le Nazionali, sarà il momento di prendersi la scena al PSG, club dove si è trasferito nell'ultima sessione di calciomercato estiva.