L'Argentina è pronta è blindare la sua guida tecnica. Lionel Scaloni, artefice della cavalcata in Qatar dell'Albiceleste nel 2022, dovrebbe presto apporre la firma sul suo nuovo contratto. Ci ha pensato la stessa Federazione, tramite i propri canali social, a confermare che siano in corso le trattative tra le parti.

Argentina, rinnovo in vista per Scaloni: c'è la conferma

Un solo obiettivo nella testa dei tifosi e della Federazione:. Al netto della delusione derivata dall'ultima campagna al Mondiale che si è chiusa con una sconfitta meritata con la, il lavoro di Scaloni in patria non è in discussione. Al contrario, si stanno già ponendo le basi per un. Il Commissario Tecnico classe 1978 è alla guida della Seleccion ormai da 8 anni, quando nel 2018 passò dall'Under 20 alla Nazionale maggiore.

EZEIZA, ARGENTINA - 26 MARZO: Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina, parla con i media durante una conferenza stampa presso il centro di allenamento di Lionel Messi il 26 marzo 2026 a Ezeiza, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Con lui alla conduzione tecnica, dopo un terzo posto in Copa America nel 2019, l'Argentina ha letteralmente inaugurato un ciclo di successi. Prima il trionfo nel torneo continentale del 2021, poi il successo sull'Italia nella Finalissima del 2022, quindi un nuovo trionfo in Copa America nel 2024. Nel mezzo, l'immancabile e più importante Coppa del Mondo del 2022, riportata in Argentina a 36 anni dall'ultimo successo. Come detto, sempre importante e non trascurabile è il secondo posto conquistato al Mondiale 2026, l'ultimo di Lionel Messi.

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Ebbene, al progetto targato Scaloni, la Seleccion intende dare seguito. Come conferma un recente tweet, il presidente della Federazione Claudio Tapia ha incontrato personalmente il Commissario Tecnico. L'argomento della discussione, neanche a dirlo, proprio l'estensione dell'attuale contratto in essere con l'Albiceleste. Dai sorrisi in foto si può dedurre un clima disteso tra le parti, anche se i contenuti effettivi dell'incontro restano ancora ignoti. Chissà che non possano arrivare aggiornamenti a stretto giro di posta.