Poche idee, prestazione deludente e una formazione discutibile. La nuova era di Mancini parte male e torna a sollevare molti dubbi.
Il Belgio festeggia la vittoria contro l'Italia all'Olimpico con gli applausi dei tifosi
La Nazionale italiana torna a lasciare l'amaro in bocca ai propri tifosi. Nella partita d'esordio in Nations League di ieri sera l'Italia è uscita sconfitta per 0-2 dall'Olimpico contro il Belgio, con una prestazione deludente visto il bisogno di rialzare la testa e ripartire dopo la terza mancata qualificazione ai Mondiali. L'operato di Mancini, ritornato sulla panchina della nazionale tra lo scetticismo generale, è già messo in discussione. Non è soltanto il risultato a far discutere, ma soprattutto il modo in cui gli Azzurri hanno affrontato la partita: poco incisivi, prevedibili e incapaci di trovare alternative quando il Belgio ha messo in difficoltà la squadra. A questo si aggiungono anche alcune scelte di formazione del tecnico, destinate inevitabilmente ad alimentare il dibattito sulle sue decisioni.
La prestazione è deludente. Mancini replica così: "Non è stato tutto negativo, dobbiamo lavorare"Gli Azzurri, soprattutto nella prima frazione di gioco, sono apparsi decisamente poco brillanti. Le idee sembravano scarseggiare e non sono mai riusciti a rendersi pericolosi nella metà campo avversaria, tanto che la prima vera occasiona da rete l'ha avuta negli ultimi minuti del primo tempo, con Giorgio Scalvini. L'inizio del secondo tempo aveva lasciato intravedere una reazione, con un'Italia più intraprendente, ma è mancata però la concretezza negli ultimi metri e, nel tentativo di sbloccare la partita, gli Azzurri si sono scoperti finendo per concedere al Belgio l'occasione di raddoppiare.
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Le scelte discutibili di ManciniA far discutere sono state anche alcune scelte di formazione di Mancini. Su tutte il tridente d'attacco, che non ha dato i frutti sperati, composto da Kean, Pio Esposito e Cambiaghi, che giocavano insieme per la prima volta, e soprattutto sull'insolita posizione proprio di Moise Kean, utilizzato da esterno a destra. Il ct su di lui: "Ha disputato una buona partita, andando più volte vicino al gol del pareggio. È stato inoltre bravo a chiudere diverse azioni sul secondo palo".
Il commento del Ct sui fischi: "Quando arriveremo in cima all'Everest, sarà ancora più bello il finale"A partita terminata, i fischi dell'Olimpico hanno fotografato tutta la delusione del pubblico, non soltanto per il risultato, ma per una prestazione che ha lasciato pochi spunti positivi e alimentato ulteriormente i dubbi sul nuovo corso di Mancini. "Quando si perde, è normale ricevere dei fischi, ma non è stato tutto negativo. Dobbiamo guardare avanti e continuare a lavorare. Quando arriveremo in cima all'Everest, il finale sarà ancora più bello", ha replicato il ct. Un modo per ribadire che il percorso sarà lungo e complicato ma che le difficoltà di questo inizio non devono essere considerate come il punto d'arrivo.
I fischi raccontano perciò una serata che ha lasciato più dubbi che certezze, e il secondo ciclo di Mancini è appena cominciato. Ora toccherà proprio al ct e ai giocatori cercare di scacciare questi dubbi, dando sul campo le prime risposte già da martedì sera contro la Turchia, in cui servirà concretezza e soprattutto una squadra capace di rialzare rapidamente la testa.
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