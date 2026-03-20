Bra-Arezzo: dove vedere LIVE la Serie C in Streaming e in TV

Bra-Arezzo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 20 marzo - 09:09

La sfida tra Bra e Arezzo, valida per la 33ª giornata del Girone B di Serie C, mette di fronte due squadre con obiettivi completamente opposti. Da una parte c’è la capolista, impegnata nella corsa alla promozione diretta; dall’altra una formazione in piena lotta per evitare i playout.

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Qui Bra — Il Bra attraversa un momento complicato: la squadra piemontese non vince da diverse settimane e continua a stazionare nelle zone basse della classifica. I risultati recenti evidenziano difficoltà sia in fase offensiva che nella gestione delle partite, con diversi punti persi anche in situazioni equilibrate. La pressione per ottenere punti salvezza è alta, ma il rendimento non è stato all’altezza nelle ultime uscite.

Qui Arezzo — Situazione ben diversa per l’Arezzo, che resta in vetta e continua a lottare per la promozione diretta. Nonostante qualche passo falso recente, la squadra mantiene un rendimento solido, soprattutto in trasferta, dove ha costruito gran parte del proprio successo stagionale. La continuità e l’organizzazione restano i punti di forza principali in questa fase decisiva del campionato.

Probabili formazioni — Bra (3-5-2): Renzetti; De Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Maressa, Campedelli, Marca, Brambilla, Armstrong; Capac, Baldini. Allenatore: Fabio Nisticò

Arezzo (4-3-3): Venturi; Coppolaro, Gilli, Chiosa, Righetti; Guccione, Eklu, Tavernelli; Pattarello, Cianci, Chierico. Allenatore: Cristian Bucchi

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