La sfida tra Bra e Pianese, valida per il Girone B di Serie C, si presenta come una partita molto interessante soprattutto in chiave classifica: allo stadio “Giuseppe Sivori” ci sono in palio punti fondamentali per gli obiettivi delle due squadre, la salvezza (padroni di casa) e i play-off (ospiti).
Diretta TV e Streaming
Bra-Pianese: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv
Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C:
BRA PIANESE SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Bra-Pianese Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.
Qui Bra—
Il Bra sta attraversando un momento non semplice: le ultime giornate non hanno portato risultati positivi e la squadra di Fabio Nisticò ha bisogno di tornare a vincere per risalire la graduatoria e allontanarsi dalla zona più delicata. Il rendimento recente parla di qualche difficoltà nel trovare continuità, ma giocare in casa può rappresentare un vantaggio decisivo.
Qui Pianese—
La Pianese, allenata da Alessandro Birindelli, arriva invece con una situazione di classifica migliore e con l’obiettivo di consolidare la zona playoff. Il gruppo ha mostrato solidità nelle ultime gare, alternando buone prestazioni a risultati utili che hanno mantenuto alto il morale.
Probabili formazioni—
Bra (3-1-4-2): Franzini; Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Brambilla; Maressa, Campedelli, Lionetti, Capac; Baldini, Sinani. Allenatore: Fabio Nistico
Pianese (4-4-2): Filippis; Ercolani, Simeoni, Amey, Coccia; Sussi, Bertini, Proietto, Colombo; Tirelli, Bellini. Allenatore: Alessandro Birindelli
