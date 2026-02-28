derbyderbyderby streaming Bra-Pianese: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Bra-Pianese: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

La sfida tra Bra e Pianese, valida per il Girone B di Serie C, si presenta come una partita molto interessante soprattutto in chiave classifica: allo stadio “Giuseppe Sivori” ci sono in palio punti fondamentali per gli obiettivi delle due squadre, la salvezza (padroni di casa) e i play-off (ospiti).

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C:

  • Guarda ora Bra-Pianese GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU SISAL

  • Vuoi vedere Bra-Pianese in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

  • Per non perderti nemmeno un minuto di Bra-Pianese, sarà sufficiente iscriversi su LOTTOMATICA

    BRA PIANESE SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida Bra-Pianese Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

    Qui Bra

    —  

    Il Bra sta attraversando un momento non semplice: le ultime giornate non hanno portato risultati positivi e la squadra di Fabio Nisticò ha bisogno di tornare a vincere per risalire la graduatoria e allontanarsi dalla zona più delicata. Il rendimento recente parla di qualche difficoltà nel trovare continuità, ma giocare in casa può rappresentare un vantaggio decisivo.

    Qui Pianese

    —  

    La Pianese, allenata da Alessandro Birindelli, arriva invece con una situazione di classifica migliore e con l’obiettivo di consolidare la zona playoff. Il gruppo ha mostrato solidità nelle ultime gare, alternando buone prestazioni a risultati utili che hanno mantenuto alto il morale.

    Probabili formazioni

    —  

    Bra (3-1-4-2): Franzini; Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Brambilla; Maressa, Campedelli, Lionetti, Capac; Baldini, Sinani. Allenatore: Fabio Nistico

    Pianese (4-4-2): Filippis; Ercolani, Simeoni, Amey, Coccia; Sussi, Bertini, Proietto, Colombo; Tirelli, Bellini. Allenatore: Alessandro Birindelli

