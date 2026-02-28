Bra-Pianese: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

Bra-Pianese: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 28 febbraio 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 01:40)

La sfida tra Bra e Pianese, valida per il Girone B di Serie C, si presenta come una partita molto interessante soprattutto in chiave classifica: allo stadio “Giuseppe Sivori” ci sono in palio punti fondamentali per gli obiettivi delle due squadre, la salvezza (padroni di casa) e i play-off (ospiti).

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Serie C:

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.

Qui Bra — Il Bra sta attraversando un momento non semplice: le ultime giornate non hanno portato risultati positivi e la squadra di Fabio Nisticò ha bisogno di tornare a vincere per risalire la graduatoria e allontanarsi dalla zona più delicata. Il rendimento recente parla di qualche difficoltà nel trovare continuità, ma giocare in casa può rappresentare un vantaggio decisivo.

Qui Pianese — La Pianese, allenata da Alessandro Birindelli, arriva invece con una situazione di classifica migliore e con l’obiettivo di consolidare la zona playoff. Il gruppo ha mostrato solidità nelle ultime gare, alternando buone prestazioni a risultati utili che hanno mantenuto alto il morale.

Probabili formazioni — Bra (3-1-4-2): Franzini; Santis, Fiordaliso, Sganzerla; Brambilla; Maressa, Campedelli, Lionetti, Capac; Baldini, Sinani. Allenatore: Fabio Nistico

Pianese (4-4-2): Filippis; Ercolani, Simeoni, Amey, Coccia; Sussi, Bertini, Proietto, Colombo; Tirelli, Bellini. Allenatore: Alessandro Birindelli

