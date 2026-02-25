Bragantino-Athletico Paranaense: diretta live e probabili formazioni

Bragantino–Athletico Paranaense si affrontano il 25 febbraio 2026 alle ore 23:00. Analisi del momento delle squadre e probabili formazioni.

Stefano Sorce 25 febbraio - 12:45

Bragantino-Athletico Paranaense apre un confronto particolarmente interessante nella notte di mercoledì 25 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 23:00, in una fase iniziale della Série A dove ogni punto contribuisce a definire le ambizioni stagionali. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con l’intenzione di reagire dopo l’ultima sconfitta e dimostrare la propria competitività in un campionato sempre più equilibrato.

Dove vedere Bragantino-Athletico Paranaense in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Bragantino ha mostrato buoni segnali nel corso delle ultime settimane, confermando la propria capacità di restare competitivo grazie a una struttura di gioco solida e a una fase offensiva capace di creare occasioni con continuità. Nonostante l’ultimo passo falso, la squadra ha dimostrato di poter competere contro avversari di alto livello e vuole sfruttare questa gara per ritrovare slancio e consolidare la propria posizione in classifica.

L’Athletico Paranaense, invece, ha alternato prestazioni positive a risultati meno convincenti, ma resta una squadra organizzata e difficile da affrontare. La formazione ha mostrato equilibrio e capacità di restare in partita anche nei momenti più complessi, qualità che rappresentano una base importante per affrontare questo tipo di sfide. L’obiettivo è quello di ottenere un risultato positivo che possa rafforzare la fiducia e dare continuità al proprio percorso.

Probabili formazioni di Bragantino-Athletico Paranaense (4-2-3-1) — Il Bragantino dovrebbe schierarsi con Cleiton tra i pali, protetto dalla difesa composta da Hurtado, Pedro Henrique, Alix e Juninho Capixaba. A centrocampo Fabinho e Matheus Fernandes garantiranno equilibrio, mentre Lucas Barbosa, Gustavo Neves e Mosquera agiranno alle spalle dell’unica punta Sasha.

L’Athletico Paranaense dovrebbe rispondere con Santos in porta, difeso da Benavídez, Terán, Arthur Dias ed Esquivel. A centrocampo Portilla, Luiz Gustavo e Zapelli avranno il compito di gestire il gioco, mentre Mendoza, Viveros e Julimar formeranno il tridente offensivo.

Bragantino (4-2-3-1): Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Alix, Juninho Capixaba; Fabinho, Matheus Fernandes; Lucas Barbosa, Gustavo Neves, Mosquera; Sasha.

Athletico Paranaense (4-3-3): Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias, Esquivel; Portilla, Luiz Gustavo, Zapelli; Mendoza, Viveros, Julimar.

