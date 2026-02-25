La notte NBA si accende tra giovedì 26 febbraio e venerdì 27 febbraio alle ore 02:00 italiane, quando i Bulls ospitano i Trail Blazers in una sfida che può influenzare la classifica della Eastern e Western Conference e dare indicazioni importanti sulle ambizioni playoff di entrambe le squadre.
La diretta streaming
Bulls-Trail Blazers diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis della NBA
Hai tre possibilità per guardare Bulls-Trail Blazers in streaming gratis:
Dove vedere Bulls-Trail Blazers in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Bulls-Trail Blazers è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Bulls-Trail Blazers.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Bulls cercano continuità per consolidare la propria posizione nella Eastern Conference, puntando su difesa aggressiva e gestione dei possessi nei momenti chiave.
I Trail Blazers, dal canto loro, fanno leva su transizioni veloci e capacità di finalizzare nei momenti decisivi. La lucidità in attacco e la solidità difensiva saranno determinanti per ottenere il risultato desiderato.
Per seguire lo streaming gratis di Bulls-Trail Blazers, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA