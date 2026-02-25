Velez-Riestra: diretta live e probabili formazioni della gara

Vélez Sarsfield Deportivo Riestra probabili formazioni e preview Primera División 25 febbraio 2026

Stefano Sorce 25 febbraio - 12:03

Velez-Riestra si presenta come un confronto importante nella notte di mercoledì 25 febbraio 2026, con calcio d’inizio previsto alle ore 23:30, in una fase del campionato in cui ogni risultato può incidere sugli equilibri della Primera División. Il Vélez vuole sfruttare il proprio ottimo momento per rafforzare ulteriormente la posizione nelle zone alte della classifica, mentre il Deportivo Riestra arriva con la necessità di invertire una tendenza negativa e ritrovare fiducia.

Vuoi vedere Velez-Riestra in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Velez-Riestra sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Velez-Riestra in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Vélez Sarsfield sta attraversando una fase positiva, costruita su risultati solidi e prestazioni convincenti, soprattutto nelle partite casalinghe. La squadra ha mostrato compattezza, organizzazione e capacità di gestire i momenti decisivi, riuscendo a ottenere vittorie importanti che hanno rafforzato la fiducia del gruppo. La continuità rappresenta ora l’obiettivo principale per mantenere il ritmo delle squadre più competitive del campionato.

Il Deportivo Riestra, invece, si trova in una situazione più complicata, con difficoltà evidenti soprattutto nella fase offensiva. La squadra ha faticato a trovare continuità nei risultati e ha raccolto pochi punti nelle ultime uscite. Nonostante questo, l’obiettivo resta quello di migliorare il rendimento e cercare una prestazione solida contro un avversario di alto livello per rilanciare il proprio percorso.

Probabili formazioni di Velez-Riestra — Il Vélez Sarsfield dovrebbe schierarsi con Montero tra i pali, difeso da García, Mammana, Magallan e Gomez. A centrocampo Baeza e Robertone avranno il compito di garantire equilibrio, mentre Andrada, Lanzini e Veron agiranno alle spalle dell’unica punta Monzon.

Il Deportivo Riestra dovrebbe rispondere con Arce in porta, protetto dalla linea difensiva composta da Sansotre, Miño, Paz, Randazzo e Ramírez. A centrocampo Goitia, Watson e Alonso garantiranno copertura e costruzione, mentre Benegas e Herrera guideranno il reparto offensivo.

Vélez Sarsfield (4-2-3-1): Montero; García, Mammana, Magallan, Gomez; Baeza, Robertone; Andrada, Lanzini, Veron; Monzon.

Deportivo Riestra (5-3-2): Arce; Sansotre, Miño, Paz, Randazzo, Ramírez; Goitia, Watson, Alonso; Benegas, Herrera.

Vuoi vedere Velez-Riestra in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Velez-Riestra sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA