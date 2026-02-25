Newells-Estudiantes: lo streaming gratis del match

Newell’s Old Boys ed Estudiantes si affronteranno mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 23:30 in una sfida importante della Primera División argentina

Stefano Sorce 25 febbraio - 11:47

Newells-Estudiantes mette di fronte due squadre che vivono situazioni completamente opposte, in una gara in programma mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 23:30 che può avere un impatto importante sulla classifica della Primera División. I padroni di casa cercano una reazione per uscire da un periodo estremamente negativo, mentre l’Estudiantes arriva con fiducia e con l’obiettivo di proseguire la propria striscia positiva.

Vuoi vedere Newells-Estudiantes in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Newells-Estudiantessarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Newells-Estudiantes in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il Newell’s Old Boys sta attraversando una stagione complicata, caratterizzata da risultati deludenti e da difficoltà evidenti soprattutto nella fase difensiva. La squadra ha faticato a trovare continuità e ha perso terreno in classifica, mostrando fragilità nei momenti decisivi delle partite. La sfida contro una delle squadre più in forma del campionato rappresenta un banco di prova importante per cercare di invertire la tendenza.

L’Estudiantes, invece, si presenta con uno dei rendimenti più solidi del campionato, grazie a una lunga serie di risultati positivi che hanno rafforzato la fiducia e la posizione in classifica. La squadra ha dimostrato equilibrio, compattezza e grande organizzazione, riuscendo a mantenere continuità sia dal punto di vista difensivo che offensivo. L’obiettivo ora è quello di confermare questo momento favorevole e continuare la corsa nelle zone alte della graduatoria.

Probabili formazioni Newell’s Old Boys-Estudiantes — Il Newell’s Old Boys dovrebbe schierarsi con Arias tra i pali, difeso da Méndez, Salcedo, Salomon e Risso Patrón. A centrocampo Herrera ed Esponda avranno il compito di gestire l’equilibrio della squadra, mentre Gomez Mattar, Acuña e Herrera supporteranno l’unica punta Hoyos.

L’Estudiantes dovrebbe rispondere con Muslera in porta, protetto dalla difesa composta da Meza, Gonzalez Pirez, Palacios e Benedetti. In mediana spazio ad Amondarain e Piovi, mentre Tiago Palacios, Farias e Tobio Burgos agiranno alle spalle dell’unica punta Alario.

Newell’s Old Boys (4-2-3-1): Arias; Méndez, Salcedo, Salomon, Risso Patrón; R. Herrera, Esponda; Gomez Mattar, Acuña, L. Herrera; Hoyos.

Estudiantes (4-2-3-1): Muslera; Meza, Gonzalez Pirez, Palacios, Benedetti; Amondarain, Piovi; T. Palacios, Farias, Tobio Burgos; Alario.

Vuoi vedere Newells-Estudiantes in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Newells-Estudiantessarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA